Asesinato de César Gastélum: así fueron sus últimos momentos con vida… ¿quién era el youtubero ‘Gordo Peruci’?

Asesinato de César Gastélum El influencer sinaloense fue asesinado en una transmisión en vivo la noche del 4 de agosto del 2026. (Especial)

El creador de contenido César Gastélum, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, fue asesinado la noche del 4 de agosto en el exterior de una sucursal de KFC, en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, mientras participaba en la grabación de un video y realizaba una transmisión en vivo para redes sociales.

De acuerdo con Ríodoce, el ataque ocurrió minutos después de las 20:00 horas en el desarrollo urbano Tres Ríos, a unos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gastélum era vinculado a Leobardo Aispuro Soto, conocido como “Gordo Peruci”, otro influencer, quien era relacionado a los “Chapito” del Cártel de Sinaloa.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Gastélum?

El referido medio sinaloense señaló que Gastélum grababa un video para redes sociales cuando dos hombres armados que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego contra él.

Ríodoce también informó que el homicidio quedó registrado tanto por las cámaras utilizadas durante la grabación del contenido como por el sistema de videovigilancia de un establecimiento de KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de la esquina con Josefa Ortiz de Domínguez.

Según el citado medio, los agresores huyeron del lugar a bordo de la motocicleta tras el ataque.

Gastelum estaba acompañado por dos personas caracterizadas como repartidores de Rappi para una producción de contenido digital.

Paramédicos confirmaron que el creador de contenido murió en el lugar.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para investigar el homicidio.

Hasta ahora no se han informado personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del crimen.

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Caso César Gastélum: ¿quién era el youtubero “Gordo Peruci”?

César Gastelum y Leobardo Aispuro Soto, conocido como “Gordo Peruci”, eran creadores de contenido originarios de Culiacán.

Ambos aparecieron juntos en fotografías y videos publicados en redes sociales, por lo que mantenían una relación de amistad.

“Gordo” Peruci, vinculado a los “Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, fue asesinado en diciembre de 2024.