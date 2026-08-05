Gobierno instala consejo para elaborar instrumento sobre derechos digitales de las mujeres

La Secretaría de las Mujeres instaló un Consejo Redactor que tendrá la tarea de elaborar un instrumento sobre los derechos digitales de las mujeres en México. El objetivo es crear un documento que ayude a proteger a niñas, adolescentes y mujeres en los espacios digitales, además de promover el uso seguro e igualitario de las tecnologías.

Durante la instalación del consejo, autoridades federales señalaron que el crecimiento de las plataformas digitales y el uso de herramientas como la inteligencia artificial han generado nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos para las mujeres. Entre ellos se encuentran el acoso en redes sociales, la difusión de contenido sin consentimiento, el robo de identidad, la violencia digital y otras formas de agresión que afectan su seguridad y participación en internet.

La Secretaría de las Mujeres explicó que el nuevo instrumento buscará establecer principios y recomendaciones para garantizar que los derechos humanos también sean respetados en el entorno digital. Además, pretende impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad, la inclusión y la protección de datos personales.

El Consejo Redactor está integrado por especialistas, académicas, integrantes de organizaciones civiles y personas expertas en derechos humanos, tecnología e inteligencia artificial. La intención es que las diferentes experiencias y conocimientos permitan construir un documento sólido que responda a los desafíos actuales del mundo digital.

Las autoridades destacaron que el acceso a internet y a las nuevas tecnologías debe ser un derecho para todas las personas, pero también es necesario que existan mecanismos para prevenir la violencia y garantizar espacios seguros. Por ello, señalaron que el trabajo del consejo buscará escuchar distintas voces y tomar en cuenta las necesidades de mujeres de diferentes edades y contextos sociales.

La dependencia federal indicó que este esfuerzo forma parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y adaptarlos a los cambios tecnológicos que ocurren de manera constante. También busca que las herramientas digitales puedan utilizarse para el desarrollo, la educación, el trabajo y la participación ciudadana sin poner en riesgo la integridad de las personas.

Entre los temas que podrían formar parte del instrumento destacan la protección de datos personales, la privacidad, el acceso equitativo a las tecnologías, el uso responsable de la inteligencia artificial, la prevención de la violencia digital y la promoción de la alfabetización digital.

La Secretaría de las Mujeres recordó que en los últimos años se han impulsado diversas acciones para combatir la violencia en internet, por lo que este nuevo instrumento busca complementar esos esfuerzos mediante un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género.

Las autoridades señalaron que el documento será construido mediante un proceso de diálogo y colaboración entre instituciones, especialistas y sociedad civil. Una vez concluido, servirá como una guía para impulsar políticas y estrategias que permitan proteger los derechos digitales de las mujeres y fomentar un entorno tecnológico más seguro, incluyente y respetuoso para todas las personas.