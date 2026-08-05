Sheinbaum se reúne con Pietro Varolin

Claudia Sheinbaum y Pietro Varolin

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en el Palacio Nacional al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Varolin, con quien sostuvo un encuentro en el que dialogaron sobre temas relacionados con la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), así como acerca de los llamados del papa León XIV a favor de la paz, la fraternidad y la cooperación internacional.

Por medio de la plataforma X, Sheinbaum informó que durante la reunión analizaron el contenido de la primera encíclica del pontífice, Magnifica Humanitas, documento en el que se plantea que el auge de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, la dignidad humana, la justicia y la responsabilidad compartida, con el propósito de que los avances tecnológicos contribuyan al bienestar de las comunidades.

La mandataria presidencial señaló que la visión expresada por el papa León XIV pone énfasis en que la innovación tecnológica debe mantenerse al servicio de las personas y sustentarse en valores que favorezcan el desarrollo humano.

Asimismo, la presidenta apuntó que los llamados del pontífice a promover la paz, la fraternidad y la cercanía con las personas más vulnerables representan una visión humanitaria que consideró indispensable en el contexto internacional actual.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que estos principios pueden contribuir a fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre las naciones para enfrentar los desafíos comunes y fomentar un desarrollo con enfoque humanista.

La Crónica de Hoy 2026