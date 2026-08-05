Visit México permitirá comprar vuelos de Mexicana, hospedaje y viajes en el Tren Maya desde un solo sitio

La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció que el portal Visit México amplió sus servicios para que los usuarios puedan planear y realizar sus viajes desde un solo lugar. A partir de esta actualización, las personas podrán comprar boletos de Mexicana, reservar hospedaje en los Hoteles Mundo Maya y adquirir viajes en el Tren Maya a través de la plataforma digital.

Con esta nueva herramienta, el Gobierno de México busca facilitar la organización de los viajes nacionales e impulsar el turismo en distintas regiones del país, especialmente en el sureste mexicano. La plataforma reúne en un mismo espacio varias opciones de transporte y alojamiento para que los visitantes encuentren alternativas de manera rápida y sencilla.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que esta estrategia forma parte de las acciones para fortalecer la promoción de los destinos turísticos del país mediante el uso de herramientas digitales. Agregó que el objetivo es ofrecer una experiencia más práctica para quienes desean recorrer México y conocer sus principales atractivos.

En el apartado de vuelos, los usuarios podrán consultar rutas disponibles y acceder a la compra de boletos de Mexicana. También tendrán la posibilidad de buscar habitaciones en los Hoteles Mundo Maya, ubicados cerca de diversos destinos turísticos del sureste, además de planear recorridos a bordo del Tren Maya. Aunque el proceso de búsqueda inicia en Visit México, las operaciones de compra y el manejo de datos personales corresponden a cada uno de los prestadores del servicio, de acuerdo con sus términos y condiciones.

La plataforma también permitirá combinar diferentes servicios para organizar un viaje completo, lo que representa una ventaja para quienes buscan ahorrar tiempo al planear sus vacaciones. De esta forma, los visitantes podrán revisar opciones de transporte y hospedaje sin tener que ingresar a distintos sitios de internet.

Sectur destacó que esta modernización del portal forma parte de la estrategia para fortalecer el turismo nacional y promover una mayor afluencia de visitantes hacia los destinos conectados por el Tren Maya. La dependencia considera que el uso de herramientas tecnológicas ayudará a mejorar la experiencia de los viajeros y a incrementar la visibilidad de los atractivos turísticos de México tanto en el mercado nacional como internacional.

Además de facilitar las reservaciones, Visit México mantiene información sobre destinos, experiencias, Pueblos Mágicos, rutas turísticas y actividades que pueden realizarse en distintas entidades del país. Con ello, la plataforma busca convertirse en un punto de referencia para quienes desean conocer la oferta turística de México antes de realizar un viaje.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de este portal responde al compromiso de impulsar la transformación digital del sector turístico y brindar herramientas que hagan más accesibles los servicios para los viajeros. Asimismo, confiaron en que la integración de vuelos, hospedaje y transporte ferroviario contribuya a incrementar el flujo de turistas y a generar beneficios económicos para las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.

La Secretaría de Turismo busca consolidar a Visit México como una plataforma integral para la planeación de viajes, al reunir en un solo sitio diversos servicios turísticos y promover los principales destinos del país mediante soluciones digitales.