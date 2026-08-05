Lanzan Comité en defensa de Ruffo Appel, activarán campaña internacional

Ernesto Ruffo Appel Los integrantes calificaron al ex gobernador como “preso político” y denunciaron condiciones desfavorables de salud.

Integrado por ex gobernadores, y hasta el ex presidente Vicente Fox, Verónica Ruffo anunció la creación de un comité en defensa de su padre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra recluido en el penal de Alta seguridad del Altiplano, acusado de presunto contrabando de hidrocarburos.

La hija de Ruffo Appel denunció los malos tratos y la condición en que se encuentra su padre en el penal de Alta Seguridad donde reconoció que el ex mandatario se encuentra “en un estado de ánimo vulnerable” pero fuerte ante lo que prevé será un proceso muy largo.

“Tiene ojos de desánimo aunque es fuerte, un aspecto físico deteriorado porque no tiene acceso a enseres, desde pasta de dientes, papel higiénico, pero es fuerte”, detalló Verónica Ruffo y ennumeró las complicaciones y obstáculos que sortea para lograr una visita con su padre y hasta reveló las palabras que le dijo

“Me dijo: reflexión y unión; después dijo: yo no quiero que haya ataques, quiero la unidad de la ciudadanía de México”, reveló

A 20 días de la detención en Tijuana, Baja California de Ruffo Appel, ex gobernadores del PAN, lideres y activistas, lanzaron este comité en defensa y libertad del ex mandatario de Baja California al que calificaron como preso político y anunciaron que pondrán en marcha una campaña nacional e internacional para acusar las irregularidades y abusos del régimen morenista en esta acción.

“Es un caso paradigmático de perseguido político, es un caso emblemático”, acusó el ex senador, Emilio Alvarez Icaza

El comité anunció un despliegue de comités en todo el país y al mismo tiempo una campaña internacional donde acudirán a la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y hasta las embajadas establecidas en nuestro país a denunciar y explicar los abusos de que es objeto Ruffo Appel.

El ex Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda anunció que solicitarán medidas cautelares en estas instancias internacionales para que Ruffo Appel enfrente este proceso penal en su contra en prisión domiciliaria y no en una cárcel de Máxima Seguridad.

La ex Embajadora Especial para los Derechos Humanos y la Democracia, Mari Claire Acosta Urquidi abundó que harán un despliegue de posibilidades para que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso de Ruffo Appel.

Durante la presentación del comité, Verónica Ruffo explicó que la iniciativa surgió a partir de las muestras de apoyo que ha recibido su familia desde la detención del exmandatario, ocurrida el pasado 16 de julio.

“Este comité surge a raíz de que hemos recibido mensajes de ciudadanos y organizaciones en apoyo a la defensa o para que se haga justicia en torno a mi padre. Es importante darle organización a todas esas voces”, afirmó.

La hija del exgobernador llamó a que la ciudadanía conozca el caso antes de emitir un juicio. “Los invito a que conozcan quién es Ernesto Ruffo Appel y que cuestionen todo esto que está sucediendo con mi padre. Que ustedes formen su propio juicio”, expresó.

Ello luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara, desde su “mañanera” julio, que el exgobernador fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de contrabando de combustible y de cometer un fraude a la hacienda pública.

El comité está integrado por 44 personas, entre ellas el expresidente Vicente Fox Quesada, así como exgobernadores, exfuncionarios, académicos y activistas, como Alberto Cárdenas Jiménez, Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romer Hicks, Emilio Álvarez Icaza, Francisco Javier Ramírez Acuña, Jorge G. Castañeda, José Guadalupe Osuna Millán, María Amparo Casar, Renato Sales, Teresa Vicencio Álvarez, Guadalupe Acosta entre otros.