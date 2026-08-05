Deforestación, incendios y tala ilegal, principales desafíos que afectan la biodiversidad del país

La secretaria Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó las razones por las que es importante impulsar la Jornada Nacional de Reforestación 2026 en un territorio como México que tiene el 70 por ciento de cobertura forestal, incluyendo matorrales, selvas, bosques, manglares etc.

Señaló que al año casi 204 mil hectáreas son deforestadas por razones como la ganadería, construcción de edificios u hoteles; casi 846 mil hectáreas son afectadas anualmente por incendios forestales y otras 62 mil son impactadas por plagas y enfermedades.

Sin embargo, destacó, el mayor desafío en México en esta materia es la tala ilegal, que se está combatiendo con especial apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Por qué importa forestar?

La funcionaria detalló que la principal razón para impulsar esta iniciativa en todo el país tiene que ver con que el ciclo del agua depende de los bosques.

En segundo lugar, forestar ayuda a regenerar los suelos y contribuye a fortalecer la economía forestal, que contribuye con el 0.24 por ciento del PIB.

“Nosotros necesitamos recuperar manglares en México, necesitamos recuperar la selva tropical, tenemos selva tropical en el sureste mexicano y esos árboles tardan más tiempo. Por eso es tan importante enfocarnos en ecosistemas críticos, como lo han hecho. Y la participación de los gobernadores es importantísima, porque ahí tenemos diferentes ecosistemas que debemos recuperar”, señaló.