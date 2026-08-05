Washington ofrece 25 mdd de recompensa por Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG

La DEA informó que la recompensa por Juan Carlos Valencia González, nuevo líder del CJNG se elevó a 25 millones de dólares

DEA-CJNG — El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que lleve a la detención de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y quien se ha convertido en objetivo prioritario y cuya recompensa es hasta ahora la mayor en la historia por un capo mexicano.

En conferencia de prensa desde la sede del Departamento de Justicia, el Director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, resaltó que Valencia González, alias “El Pelón”, ya era objetivo prioritario antes de asumiera el control del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La agencia antidrogas destacó que el nuevo líder del CJNG ha tomado el control del cártel y tras la caída de “El Mencho” se convirtió en la prioridad número uno de la administración del presidente Donadl Trump.

La DEA está más decidida que nunca a desmantelar el CJNG y a llevar ante la justicia a sus líderes, miembros, facilitadores (políticos y funcionarios) y cómplices corruptos", sentenció Cole.

La agencia estadounidense destacó que se aumentó la recompensa luego de que anteriormente se ofrecían solo 5 millones y ahora se elevó a 25 millones de dólares por información para la detención y sentencia del hijastro de “El Mencho”, toda vez que por “El Mencho” se ofrecían 15 millones de dólares.

El Gobierno estadounidense refirió que la mayor recompensa emitida por un líder criminal mexicano era de 20 millones de dólares y estaba dirigida a Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

En la misma línea, la DEA también informó sobre recompensas por otros integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación como Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, por lo que se ofrecen 15 millones de dólares de recompensa.

Asimismo, se ofrecen 10 millones de dólares por información que lleve al paradero de Ricardo Ruiz Velasco, “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”. Finalmente, anunciaron una recompensa de 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Las recompensas por estos criminales suman un total de 100 millones de dólares por información que lleven a desmantelar al CJNG, grupo narcoterroristas al que EU acusa de haber matado a miles de sus ciudadanos por sus sustancias ilícitas.

La Crónica de Hoy 2026