Semar concluye Curso de Artillería de Campaña con 28 elementos en Veracruz

Curso de Artillería de Campaña Nivel I

La Secretaría de Marina (Semar) informó que concluyó el Curso de Artillería de Campaña Nivel I, impartido del 6 al 30 de julio en Tuxpan, Veracruz, en el que participaron 28 integrantes del personal naval con el propósito de potenciar su preparación operativa.

Dentro de las actividades de clausura, se llevó a cabo una demostración de las prácticas desarrolladas durante el curso, en las que los participantes aplicaron los conocimientos y habilidades adquiridos para desempeñarse como dotación genérica de una batería de obus de 105 milímetros.

La ceremonia fue encabezada por el vicealmirante Gabriel Báez, comandante de la Fuerza Naval del Golfo, acompañado por integrantes del presídium, quienes presenciaron los ejercicios realizados por los alumnos como parte de la evaluación final del adiestramiento.

La Semar explicó que el curso estuvo orientado a reforzar las capacidades técnicas y operativas del personal para el manejo de este sistema de artillería, así como para su participación en las misiones que realiza la institución.

Por último, la dependencia federal enfatizó que este tipo de programas de capacitación forman parte de la preparación permanente de su personal, la cual tiene el objetivo de sustentar el nivel de adiestramiento necesario para el empleo del Poder Naval en tareas de defensa exterior y de apoyo a la seguridad interior, conforme a las funciones que tiene encomendadas la institución.

La Crónica de Hoy 2026