UNAM cancela contrato con Territorium Life; ordena auditorías tras la crisis del examen de ingreso

¿Fraude en la UNAM? Aspirantes protestaron en Ciudad Universitaria acusando uso de IA y trampas en el examen de admisión. (Adolfo López)

Después de semanas de polémica en torno al examen de ingreso a licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el anuncio de la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, la empresa encargada de la plataforma utilizada para aplicar la evaluación en línea.

La decisión fue dada a conocer este por el abogado general de la UNAM, Hugo Concha, quien explicó que la Universidad y la empresa acordaron concluir de manera anticipada la relación contractual tras las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión.

Con esta medida, la máxima casa de estudios busca cerrar un capítulo que provocó incertidumbre entre miles de aspirantes y que derivó en la intervención de una Comisión Técnica de Personas Expertas para revisar todo el proceso de ingreso.

Auditoría a la plataforma

Durante la conferencia, Hugo Concha informó que, además de concluir el contrato, se realizará una auditoría tecnológica especializada para revisar a detalle el funcionamiento de la plataforma y del sistema utilizado durante la aplicación del examen.

Precisó que esta revisión será realizada por una empresa especializada, designada de común acuerdo entre la Universidad y Territorium Life, con el propósito de conocer el desempeño de la plataforma y generar un análisis técnico del sistema.

ÚLTIMA HORA | La @UNAM_MX anuncia la terminación anticipada del contrato con Territorium Life tras la crisis del examen de ingreso a licenciatura. Además, realizará una auditoría tecnológica, una auditoría interna sobre la contratación



📹Hugo Concha, abogado general pic.twitter.com/dSvjmy63Z7 — Laura Toribio (@LauraToribio2) August 5, 2026

La UNAM anunció además que abrirá dos procedimientos de auditoría relacionados con el proceso mediante el cual se contrató a Territorium Life.

El primero será una auditoría interna encabezada por la Contraloría de la Universidad, como parte de los mecanismos establecidos cuando existen cuestionamientos o posibles irregularidades en procedimientos administrativos.

A esta revisión se sumará una auditoría externa. Hugo Concha informó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación revisar todo el procedimiento de contratación, con el objetivo de deslindar responsabilidades en caso de que existan.

El abogado general señaló que estas acciones permitirán conocer si hubo alguna irregularidad durante la contratación y, en caso de ser necesario, dar paso a las acciones legales correspondientes.

El examen de control será gratuito

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue el costo del examen de control presencial, anunciado recientemente como parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica.

El secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, aseguró que las y los aspirantes convocados no tendrán que realizar ningún pago para presentar esta nueva evaluación.

Con ello, la Universidad confirmó que absorberá el costo total del examen de control, el cual será aplicado de manera presencial en distintas sedes del país como parte de la revisión extraordinaria del proceso de ingreso a licenciatura.

Reestructuración del proceso de ingreso

La terminación del contrato con Territorium Life se suma a las medidas adoptadas por la UNAM después de la crisis generada por el examen de admisión en línea, entre ellas la creación de una Comisión Técnica de Personas Expertas, la implementación del examen de control presencial y la reorganización del calendario de ingreso.

En los últimos días, además, grupos de aspirantes se manifestaron frente a Rectoría con posturas encontradas. Mientras algunos jóvenes cuyos exámenes fueron cancelados solicitaron la oportunidad de presentar el examen de control para demostrar que no incurrieron en irregularidades, otro grupo de aspirantes que obtuvo un lugar pidió que se respeten los resultados del concurso y que las investigaciones se enfoquen únicamente en quienes realmente hayan cometido alguna falta durante el proceso.