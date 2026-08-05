Embajador Ronald Johnson reafirma coordinación con México tras ofensiva contra líderes del CJNG

El embajador de EU en México, Ronald Johnson (EFE)

Las acciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)recibieron respuesta del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró que ambos países mantienen el trabajo coordinado para combatir a los grupos delictivos.

A través de sus redes sociales, el diplomático afirmó que la presión contra los cárteles y las organizaciones catalogadas por Estados Unidos como narcoterroristas continúa y destacó que las acciones forman parte de una estrategia encabezada por el presidente Donald Trump, en coordinación con las autoridades mexicanas.

“Los Estados Unidos anunciaron cargos penales contra altos líderes del CJNG y más de 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su captura”, escribió Johnson, al tiempo que aseguró que el objetivo es desmantelar el liderazgo de estas organizaciones y llevar ante la justicia a quienes participan en el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, así como en hechos de violencia.

La presión contra los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa. Los Estados Unidos anunciaron cargos penales contra altos líderes del CJNG y más de 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a su captura. Bajo el liderazgo de @POTUS… https://t.co/2rfbMleFpT — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 5, 2026

El embajador sostuvo que la cooperación entre ambos gobiernos sigue vigente y aseguró que todas las personas que hacen posible el funcionamiento de estas organizaciones criminales deberán responder ante la justicia, sin importar el papel que desempeñen dentro de ellas.

Las declaraciones del diplomático ocurrieron después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara la presentación de cinco acusaciones federales contra presuntos integrantes de alto rango del CJNG, además de ampliar procesos judiciales ya existentes y ofrecer más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita localizar y detener a diversos líderes del grupo criminal.

Acciones contra el tráfico de armas

Igualmente recordó que el combate al crimen organizado también incluye frenar el flujo de armas que cruzan hacia territorio mexicano.

El embajador señaló que cada arma asegurada antes de llegar a manos de un cártel representa un avance en la estrategia de seguridad compartida entre ambos países.

Como ejemplo, mencionó un operativo realizado en Arizona, donde autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 personas acusadas de participar en redes de tráfico ilícito de armas y lograron desmantelar varias de esas estructuras.

Según explicó, estas acciones buscan cortar la cadena de suministro que fortalece a las organizaciones criminales y forman parte de los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para combatir este delito.

Johnson agregó que, hasta ahora, la actual administración estadounidense ha decomisado más de 50 mil armas de fuego y aseguró que las acciones continuarán para impedir que ese armamento llegue a manos de grupos delictivos.

Con los mensajes publicados por el embajador, el gobierno estadounidense reiteró que las investigaciones contra integrantes del CJNG y el combate al tráfico ilegal de armas seguirán desarrollándose en coordinación con las autoridades mexicanas como parte de la estrategia bilateral de seguridad.