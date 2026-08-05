Justicia de EU presenta acusaciones formales contra cinco narcos del CJNG

El Departamento de Justicia de EU subraya que la estrategia contra cárteles en México va en aumento (Archivo)

Departamento de Justicia de EU — El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles durante una conferencia en su sede, sobre cargos formales contra cinco capos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a los que se les imputan delitos como organizar brazos armados para el grupo, tráfico de drogas, lavado de dinero

La dependencia estadounidense resaltó que entre los narcos imputados figuran Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”; Hugo Gonzalo Mendoza, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “La Tripa”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas” y Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los capos identificados como “El Tarjetas” y “La Firma” también enfrentan otras imputaciones en la Corte del Distrito Este de Nueva York con relación a un esquema de fraude de tiempo compartido en áreas de Puerto Vallarta, en Jalisco, y en otras zonas de playa.

TIEMPO COMPARTIDO

Las autoridades de EU apuntan que estos sujetos manejaban una empresa de tiempo compartido en la que prometían a los estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores, tener ganancias si los vendían o rentaban, pero antes les pedían pagar impuestos o pagos por adelantado.

Sin embargo, las ganancias nunca llegaban y el fraude crecía con amenazas de un posible arresto si no seguían con los pagos; posteriormente, fingían ser integrantes de una agencia gubernamental y le pedían más dinero para solucionar su situación.

SIN VISAS

Por otra parte, el Departamento de Estado informó sobre la restricción de visas de 65 familiares o personas allegadas al grupo criminal, de los que 26 contaban con documentos para viajar a Estados Unidos y que ya se les canceladas.

Con estas acciones suman 93 las personas a las que les fue cancelada la visas tras haber sido señaladas de colaborar con grupos criminales.

La Crónica de Hoy 2026