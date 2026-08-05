A unos metros de la Fiscalía: cronología y reconstrucción del asesinato del influencer César Gastélum

Caso César Gastélum El crimen contra el influencer aconteció en un KFC a unos metros de la Fiscalía. (Google Maps)

El asesinato del influencer César Gastélum aconteció en una de las zonas con mayor presencia institucional y comercial de Culiacán, entre negocios trasnacionales de comida rápida, como Burger King, y oficinas gubernamentales.

El creador de contenido fue atacado a balazos anoche mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, a unos metros de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, donde las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación por homicidio doloso.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el ataque se registró alrededor de las 20:00 horas del martes 4 de agosto en el estacionamiento de un restaurante KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

Dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron al lugar y uno de ellos disparó directamente contra Gastélum antes de huir.

La agresión quedó registrada parcialmente en la transmisión en vivo que realizaba el influencer. Sus dos acompañantes resultaron ilesos.

Las autoridades confirmaron que el crimen ocurrió en las inmediaciones de la Fiscalía estatal.

De acuerdo a Google Maps, el punto donde ocurrió el homicidio se encuentra a alrededor de 500 metros del edificio de la Fiscalía.

A unos pasos El asesinato de César Gastélum fue a unos metros de la Fiscalía estatal. (Google Maps)

Cronología del crimen: lo que se sabe del asesinato del influencer César Gastélum

¿Qué pasó? El influencer sinaloense César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales.

¿Dónde ocurrió? El ataque se registró en el estacionamiento de un restaurante KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

¿Qué tan cerca estaba de la Fiscalía? Google Maps muestra que el restaurante donde ocurrió el crimen se encuentra sobre el mismo bulevar que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a una distancia aproximada de entre 200 y 300 metros en línea de recorrido, dependiendo del acceso utilizado.

¿Cómo ocurrió el ataque?

César Gastélum se encontraba grabando contenido para redes sociales con una mochila de Rappi.

Dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Uno de ellos descendió y disparó en varias ocasiones con un arma corta.

Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque.

Sus acompañantes resultaron ilesos.

La transmisión quedó registrada. Parte de la agresión fue captada durante el video en vivo que realizaba el influencer, el cual posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales.

La reconstrucción del lugar. De acuerdo con Google Maps, tanto el KFC como la sede de la Fiscalía estatal se ubican sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso y están separados únicamente por un distribuidor vial y unos cuantos cientos de metros, lo que convierte a la zona en una de las de mayor presencia institucional y comercial de Culiacán.

¿Qué hizo la Fiscalía? La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso para identificar y detener a los responsables del crimen.

¿Qué dijeron las autoridades? La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso ya es investigado por autoridades estatales y federales.

Asesinato de César Gastélum CULIACÁN, SINALOA, 04AGOSTO2026.- El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes mientras realizaba una transmisión en vivo en el estacionamiento de un restaurante KFC, ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, a escasos metros de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron al influencer y uno de ellos le disparó en la cabeza a corta distancia, provocando su muerte instantánea. Gastélum se encontraba acompañado de dos colaboradores que resultaron ilesos, aunque el ataque quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM (José Betanzos Zárate )

¿Quién era César Gastélum y qué dijo la presidenta Sheinbaum de su caso?

Tras el asesinato, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso forma parte de las investigaciones de las autoridades estatales y federales, con el objetivo de identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el crimen

César Gastélum, de 24 años, era conocido por sus videos de humor y contenido relacionado con la vida cotidiana en Sinaloa.

Asimismo, era vinculado a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrentada desde 2024, con el bloque de los “Mayos”, leales a Ismael “El Mayo” Zambada.

Su asesinato se suma a otros casos de creadores de contenido atacados en México, como la influencer Valeria Márquez, asesinada por órdenes de altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2025.