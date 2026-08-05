ISSSTE refuerza plantilla laboral

ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, resaltó las acciones realizadas para el robustecimiento de la plantilla laboral del organismo, como la integración de especialistas y médicos generales a diversas unidades de salud, renivelaciones salariales y aumento de la jornada laboral, las cuales, dijo, impactan de manera positiva en el servicio a la derechohabiencia.

“Acciones como la contratación de más personal médico y la mejora de las condiciones laborales tienen un impacto directo y positivo en la atención a nuestra derechohabiencia. Para el @ISSSTE_mx es clave escuchar a la base trabajadora y buscar soluciones”, expresó Batres Guadarrama en la plataforma X.

El titular del ISSSTE Martí Batres subrayó que, para reducir tiempos de espera, aumentar las cirugías y el número de consultas, el instituto incorporó a más de 2 mil especialistas en diversas ramas de la medicina, como anestesiología, medicina familiar, medicina interna, oncología, neurología, pediatría, nefrología, urología, traumatología, urgenciología, epidemiología, imagenología, entre otras.

“Para fortalecer la atención médica a las y los trabajadores del Estado, el ISSSTE también tiene que fortalecer su propio personal. Del 5 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, hemos incorporado a 2 mil 373 especialistas más, de alrededor de 70 especialidades, altas especialidades y subespecialidades, y a 357 médicos y médicas generales. Tenemos más posibilidades de dar más consultas y hacer más cirugías”, aseguró.

El director general compartió que las medidas también incluyeron al personal que ya laboraba en el ISSSTE, con el programa voluntario de ampliación de la jornada de seis a ocho horas, al cual se sumaron 20 mil 917 trabajadoras y trabajadores de distintas áreas, entre ellos, médicos, enfermeras, paramédicos, laboratoristas, radiólogos y personal afín o administrativo.

“Nuestra estrategia también reconoce el compromiso de quienes ya laboran en el ISSSTE en diversas áreas. Por eso, 20 mil 917 trabajadoras y trabajadores ampliaron voluntariamente su jornada: de seis horas, de lunes a viernes, a ocho horas. De esta manera mejoraron sus ingresos y, por otra parte, se amplió el número de horas dedicadas a la derechohabiencia”, indicó.

Martí Batres contó que, en lo que va de la administración actual, en el ISSSTE se ha promovido la renivelación salarial. Por ejemplo, agregó, mil 200 trabajadoras sociales, 26 mil 800 enfermeras, 22 mil 700 administrativos y 456 terapistas físicos han obtenido este beneficio.

El ISSSTE puntualizó que incentiva la capacitación de nuevos profesionales de la salud. En el ciclo que empezó el 1 de marzo de este año y terminará el 28 de febrero de 2027, el instituto estima que mil 720 residentes terminen su preparación.