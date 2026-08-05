Emboscadas y vigilancia con drones; así operan huachicoleros

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A pesar de los operativos de combate a la ordeña de ductos de combustible y gas de Petróleos Mexicanos (Pemex), el robo de hidrocarburos no cesa y por el contrario, grupos criminales no sólo han modernizado sus formas para seguir explotando este delito, sino que ya desafían a las fuerzas de seguridad a las que vigilan con drones y emboscan para evitar ser capturados.

Información de Fiscalías de los estados donde se han reportados un mayor número de ductos perforados para extracción de combustibles, así como reportes del Gabinete de Seguridad Federal, de la propia Pemex, de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, confirman que grupos criminales han modernizado sus formas de robar y extraer los distintos hidrocarburos e incluso han echado mano de herramientas especiales y de vigilancia con drones.

El monitoreo criminal no es nuevo y es una herramienta que han explotado grupos criminales, principalmente en comunidades boscosas y de difícil acceso como Coatzetzengo, en Hidalgo, donde desde el aire se vigilan las áreas donde se realizaron sitios para la ordeña y advertir a hombres armados del grupo para anticiparse a las patrullas del Ejército y Guardia Nacional para ocultar todo rastro de los ductos perforados.

Otra zona que es de extrema vigilancia aérea por grupos delictivos es que comprendn en Puebla los municipios de Tepeaca, Acajete, Quecholac y Palmar de Bravo, conocido como “Triángulo Rojo”, y donde las autoridades reportan que en esta región es constante el monitoreo con drones para alertar sobre la entrada de la Marina o fuerzas de seguridad en sitios de perforación de ductos, en predios donde esconden las pipas con el cobustuble hurtado.

En lo que respecta a los ataques contra cuadrillas de Petróleos Mexicanos y patrullas de las Fuerzas Armadas, los estados donde más se han reportado estos episodios lo encabezan Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Viagra, Cártel de Sinaloa y Santa Rosa de Lima han encontrado un medio ilícito que les ha generado ganancias para financiar sus ilícitos negocios.

El pasado 31 de julio, el Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de Alfonso “N”, alias Poncho, líder del Cártel de Los Reyes y exintegrante de la facción criminal Cárteles Unidos, y señalado de cordinar ataques a elementos de seguridad drones en varios puntos de Michoacán.

Escudos humanos

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En tanto, reportes del Gabinete de Seguridad refieren que en algunas comunidades células de cárteles de la droga manipulan a lugareños para usarlos de escudos humanos y confrontar a las autoridades e impedir la intervención militar o policial en predios donde se ordeñan ductos de combustible.

Los estados con mayores registros de ataques a fuerzas armadas lo encabezan Hidalgo, en los municipios de Tula y Cuautepec de Hinojosa, con enfrentamientos directos y emboscadas a personal de Pemex y militares.

Dos de estos episodios se registraron el 4 de octubre de 2024 en Tetepango, tres días después del inicio del actual gobierno federal, donde personal de Pemex Logística y de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos mientras realizaba la reparación y clausura de un ducto perforado en la comunidad de Ulapa.

Otro caso ocurrió el día 24 del mismo mes en Cuautepec de Hinojosa, donde cuadrillas de Seguridad Física de Pemex y elementos del Ejército Mexicano fueron emboscados en zonas de cultivo donde se localizó una toma ilegal con mangueras de alta presión.

Puebla es otra entidad con este problema, en especial en municipios del llamado “Triángulo Rojo” como San Martín Texmelucan, Tepeaca y Acajete, así como en la periferia de Puebla capital.

Uno de los casos dnunciados ocurrió el 12 de noviembre de 2024 en San Martín Texmelucan, donde técnicos de Pemex acompañados de elementos de la Guardia Nacional tras detectar una baja de presión en el poliducto Tuxpan-México, al llegar a clausurar la conexión clandestina, fueron rodeados y agredidos por hombres armados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El 18 de enero de 2025 en Tepeaca ocurrió otro evento de este tipo, durante un patrullaje de detección de tomas en el “Triángulo Rojo”, donde fuerzas federales e ingenieros de Pemex fueron emboscados desde vehículos en movimiento.

Emboscadas

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En Guanajuato el corredor industrial y municipios cercanos a la refinería de Salamanca como Pénjamo, Villagrán y Celaya está marcado como foco rojo donde hay denuncias de ataques armados por parte del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Un punto crítico es el Estado de México, en especial las zonas colindantes con Hidalgo como Otumba, Teoloyucan y Axapusco, donde se han denunciado secuestros y ataques armados a personal de seguridad y Pemex.

Otros lugares con este problema donde se han encendido las alertas son Tamaulipas y Veracruz, donde grupos armados han emboscado patrullas de las Fuerzas Armadas.

Ordeña especializada

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Por otra parte y de acuerdo con la organización civil Observatorio Ciudadano (IGICO / IGAVIM), que monitorea la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos y la propia subdirección de Salvaguardia Estratégica de la paraestatal, durante los operativos para detectar puntos del huachicol han encontrado pasadizos subterráneos equipados con rieles, ventilación y alumbrado que conectan predios privados o bodegas directamente con el ducto ordeñado.

Han sido aseguradas conexiones clandestinas en las que se han utilizado tubos y mangueras especiales enterradas y que se extienden por kilómetros para jalar el combustible lejos del punto de extracción, por lo que han cambiado el uso de pipas para llevar el producto.

Especialistas de Pemex destacan también que entre los hallazgos figuran tomas clandestinas cuyas conexiones tienen un alto grado de trabajo, donde quienes perforan los ductos han utilizado herramientas hidráulicas especiales para evitar chispas o ruido al intervenir la tubería.

El Ejército Mexicano en sus reportes señala que en los operativos en los que ha participado han encontrado que los ductos desde donde se ordeña el hidrocarburo cuentan con trabajo sofisticado, con túneles subterráneos de alta complejidad que tienen conexión con predios que enlazan con los ductos, como los descubiertos en Hidalgo

En la misma línea los informes del Gabinete de Seguridad apuntan que túneles similares se han descubierto en el Estado de México, Puebla y Guanajuato, donde han sido aseguradas mangueras de alta presión, válvulas industriales de precisión que fueron conectadas para evadir alertas en los monitores de Pemex, lo que habla de que quien han hecho este trabajo no es improvisado.

Cifras

Datos de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex de junio pasado, refieren que entre enero y abril de 2026 se tienen en registro 3,836 tomas clandestinas, lo que representa un aumento del 3.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportó el hallazgo de 3,699 casos.

El reporte resalta que los estados con más tomas clandestinas son Hidalgo con 986; Jalisco, con 740; Puebla, con 362; Estado de México, con 329 y Guanajuato con 304.

Aumentan

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El mismo informe apunta que Michoacán registró un incremento del 155 por ciento en los casos de ductos perforados, al pasar de 9 a 23 casos, seguido del Estado de México con un 67.86 por ciento más.

Los datos de las fiscalías estatales, Marina y la Defensa Nacional refieren que derivado de los distintos operativos, durante los primeros meses de 2026 se registró un incremento en la localización de tomas clandestinas en ductos de Pemex respecto al mismo periodo de 2025 destaca que entre enero y abril de 2026 aumentaron en 3.7 por ciento las tomas clandestinas, al pasar de 3,699 a 3,836 perforaciones.

En este mismo rubro, pero en el lapso de enero a marzo, hubo un aumento del 4.87 por ciento en ductos de petrolíferos y un 6.79 por ciento en ductos de gas LP.

En la otra cara de la moneda, en las entidades donde se han registrado disminuciones de ordeña de hidrocarburos se ubica Sonora, con -77.7 por ciento, Coahuila, con -68.4 por ciento y Tlaxcala con -67.9 por ciento..