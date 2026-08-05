Monte de Piedad ofrece préstamos de su financiera tras 10 meses de huelga... pero no cesa el enojo entre sus clientes

Huelga Monte de Piedad A 10 meses del inicio del conflicto, usuarios en redes sociales reclaman soluciones a la institución. (Comentarios reales pero protegidos por derecho a su identidad). (Cuartoscuro e Instagram)

La incertidumbre de miles de clientes del Nacional Monte de Piedad, por no decir enojo, desesperación e irritación, continúa o quizá se acrecienta a más de 10 meses del inicio de la huelga.

Sin una fecha confirmada para la reapertura de las sucursales y con las prendas aún resguardadas en las bóvedas, la institución comenzó a canalizar a algunos usuarios hacia Financiera Monte de Piedad, donde pueden solicitar préstamos personales como una alternativa de financiamiento, de acuerdo con respuestas públicas difundidas por la propia institución en redes sociales.

Monte de Piedad dirige a clientes a su financiera... ¿se puede solicitar un préstamo?

En comentarios publicados en la cuenta oficial de Instagram del Monte de Piedad, una usuaria pidió que, ante el cierre de las sucursales, se autorizaran préstamos a través de la financiera.

La institución respondió, al respecto, de manera positiva:

“Si deseas adquirir un préstamo personal, te invitamos a comunicarte a nuestro Centro de Atención Telefónica de Financiera Monte de Piedad al 55 5269 5201, por WhatsApp 55 4440 4670 en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 16:00 hrs.”

Esta respuesta representa, en medio de la crisis de la institución, una de las alternativas que ha comenzado a ofrecer a clientes que requieren financiamiento, pese a que las operaciones prendarias permanecen suspendidas por el conflicto laboral.

De acuerdo con la información oficial de Financiera Monte de Piedad, el producto Préstamo Personal PT ofrece créditos de 5 mil a 150 mil pesos, con plazos de 12 a 48 meses, para clientes que ya liquidaron un préstamo previo.

Monte de Piedad reconoce que no hay fecha de reapertura por la huelga

En respuestas oficiales de sus redes sociales, la institución ha señalado que, pese a las negociaciones, aún no cuenta con una fecha definida para reabrir sus sucursales.

Ante la pregunta de una usuaria sobre cuándo volverán a operar las casas de empeño, el Monte de Piedad respondió:

“Entendemos que para nuestros clientes conocer la fecha exacta de la reapertura de las sucursales es indispensable; sin embargo, no contamos con una fecha para la reactivación”, expresó la institución.

Hasta ahora, la empresa no ha informado cuándo concluirá la huelga ni cuándo podrán reanudarse los servicios presenciales.

Las prendas siguen sin poder entregarse: ¿qué pasa con ellas?

Los clientes que ya liquidaron sus préstamos también continúan sin poder recuperar los artículos que permanecen resguardados en las sucursales.

En otra respuesta pública, Nacional Monte de Piedad explicó:

“Entendemos que la situación actual en las sucursales afecte toda la operación con nuestros clientes, ten por seguro que NMP tiene toda la intención de realizar la entrega de las prendas a los clientes; sin embargo, derivado del cierre de las sucursales nadie tiene acceso a las bóvedas, pero una vez que el servicio y las sucursales se reactiven podrás acudir a la sucursal a que se te realice la entrega de tu artículo”, aseveró la empresa de beneficencia.

La institución sostiene que la entrega de las prendas únicamente podrá realizarse cuando las sucursales vuelvan a operar.

La huelga de Nacional Monte de Piedad inició el 1 de octubre de 2025, tras el desacuerdo entre la institución y el Sindicato Único de Trabajadores por la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Desde entonces, más de 300 sucursales permanecen cerradas y miles de clientes continúan sin poder realizar empeños, refrendos, desempeños o recuperar sus pertenencias.