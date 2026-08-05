Envían a más de 200 bomberos a Canadá para apoyar en el combate a incendios

Bomberos enviados a Canadá

La embajada de México en Canadá informó que más de 200 bomberos forestales mexicanos fueron desplegados en dicho país para apoyar las labores de combate a los incendios forestales que afectan a las provincias de Ontario y British Columbia.

De acuerdo con la embajada, un primer contingente de más de 100 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) llegó la semana pasada a Ontario, mientras que un segundo grupo, también integrado por más de 100 combatientes, arribó este lunes a British Columbia, donde se encuentran activos más de un centenar de incendios forestales.

La representación diplomática enteró que esta colaboración forma parte del Plan de Acción México-Canadá y refleja el compromiso de ambos gobiernos para fortalecer la cooperación en la atención de emergencias ambientales.

Asimismo, recordó que durante la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7 de 2025, México respaldó la Carta de Kananiskis sobre incendios forestales, con la que los países participantes refrendaron su compromiso para impulsar acciones coordinadas de prevención, respuesta y mitigación de este tipo de siniestros.

La embajada destacó que el envío de alrededor de 200 combatientes en menos de 10 días constituye uno de los mayores despliegues realizados por México en el marco de la cooperación bilateral con Canadá para la eliminación de incendios forestales.

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