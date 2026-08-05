EU reitera que va a la caza de narcopolíticos mexicanos que protegen a los cárteles

El titular de la DEA, Terry Cole (centro), junto al fiscal general interino, Todd Blanche (izquierda) y el director del FBI, Kash Patel (derecha), informaron sobre acciones contra el CJNG y narcopolíticos que los protegen (EFE)

Departamento de Justicia de EU — El Gobierno de Estados Unidos reiteró a través de sus agencias de inteligencia y fiscalía general, que el objetivo ya está establecido y es la de desarticular a los cárteles de la droga en México que han hecho mucho daño a EU, en particular del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus líderes y los narcopolíticos que los protegen.

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos encabezó una rueda de prensa en el Departamento de Justicia en la que informó sobre los nuevos cargos criminales en contra de diversos miembros del CJNG en diversas cortes de EU, y en la que subrayó su advertencia contra funcionarios mexicanos que a través de corrupción han protegen a los cárteles del narco.

Cole no titubeó al señalar a presuntos funcionarios públicos que de acuerdo con investigaciones de inteligencia están bajo la mira de EU, tienen vínculos con grupos del crimen organizado.

“Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: La DEA va a por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”, sentenció.

En el mismo tenor, resaltó que “esto incluye a miembros del gobierno mexicano que protegen a los líderes del CJNG de ser entregados a la justicia y que facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Las acciones del CJNG han provocado la muerte de miles de estadounidenses”.

GARCÍA HARFUCH

En la misma conferencia, el Director de la DEA reconoció el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfucho, con quien tiene una estrecha colaboración y al asegurar que el funcionario mexicano “quiere lo mejor para su país”, él quiere lo mejor “para los estadounidenses y para nuestra seguridad nacional y nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que se acaban de hacer públicos, sino también en lo que está por suceder”.

Cole destacó que tanto México como Estaos Unidos colaboran en conjunto y “hemos trabajado juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”.

Cole insistió en que la ofensiva no solo estará enfocada en los miembros del cártel y lavado de dinero por parte de su estructura, sino también contra políticos mexicanos que, señaló, han facilitado el crecimiento de la organización y la expansión del tráfico de fentanilo que lastima a los estadounidenses.

“Estamos más enfocados que nunca y queremos que todos los líderes y miembros caigan y cualquier persona que facilite y que corrompa y voy a ser muy claro aquí, si estás has hecho tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros usando tu poder político para proteger a otros, estás advertido, la DEA viene por ti. No importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico”.

TODOS LOS RECURSOS

Por su parte, en la misma conferencia, el fiscal general interino de EU, Todd Blanche, comunicó sobre una nueva estrategia para desarticular al CJNG y aseguró que el gobierno estadounidense empleará todos los recursos disponibles para llevar ante la justicia a sus integrantes, incluidos los narcopolíticos mexicanos que colaboran con las redes de corrupción que han penetrado gobiernos en México.

Al presentar las acciones dirigidas contra la estructura de esta organización criminal, una de las principales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.

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