Pago de Sembrando Vida 2026: ¿Cuándo cae el próximo depósito? (Pexels)

Uno de los Programas para el Bienestar que impulsa el Gobierno Federal que beneficia a miles de personas mayores de edad que viven en localidades rurales, ha comenzado a dar de alta sus plataformas de pago.

Esta ayuda económica y en especie tiene como principal objetivo lograr que las y los campesinos en México cubran sus necesidades alimenticias básicas mediante la producción de sus tierras.

¿Cuánto dinero reciben las personas registradas en Sembrando Vida?

Los registrados para recibir los beneficios de Sembrando Vida, reciben una ayuda mensual de 6 mil 450 pesos, los cuales son entregados de manera directa y sin ningún intermediario a través de las tarjetas del Banco del Bienestar y también proporciona apoyos adicionales en especie como:

Semillas

Plantas

Herramientas

¿Cuándo hacen entrega de la ayuda de Sembrando Vida?

Aunque las autoridades aún no han confirmado las fechas oficiales en las que se entregará a todos los trabajadores del campo esta ayuda, se espera que sea la primera quincena del mes de septiembre, cuando miles de campesinos puedan obtener este beneficio; por lo que es recomendable mantenerse al pendiente de las redes sociales y canales oficiales del gobierno federal para conocer la fecha exacta.

¿Cómo puedo ser parte de los beneficios de Sembrando Vida?

Cuando el programa es implementado en una nueva localidad, los habitantes de esta son convocados por medio de asambleas ejidales o comunales para exponer las características de los proyectos y los requisitos que se necesitan para poder recibirlos en las comunidades así como:

Ser mayor de edad.

Vivir en algún municipio rural.

Contar con al menos 2.5 hectáreas de trabajo.

Tener los papeles de las tierras en orden.

Aceptar todas las disposiciones legales aplicables.

En caso de no contar con un terreno propio, las y los interesadas podrán solicitarlo con un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil. Si se cuenta con una propiedad ejidal o comunal estos contratos deberán ser utilizados por la asamblea ejidal.