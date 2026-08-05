¿Quién es “La Beba”? Presunta pareja de César Gastélum y qué dijo al enterarse de la muerte del creador de contenido

¿Quién es La Beba? | La influencer reaccionó en vivo a la muerte de César Gastélum (IG / @la_bebaa___)

El asesinato del creador de contenido sinaloense César Gastélum puso la atención sobre “La Beba”, una influencer con quien el joven aparecía frecuentemente en redes sociales y a quien muchos señalaban como su presunta pareja. La creadora de contenido se volvió tendencia luego de que su reacción al enterarse de la muerte de Gastélum quedara registrada durante una transmisión en vivo en TikTok.

Así reaccionó “La Beba” al conocer la muerte de César Gastélum

Mientras realizaba un TikTok Live, varios usuarios comenzaron a escribir en los comentarios que César Gastélum había sido asesinado. Al notar los mensajes, “La Beba” tomó su celular para verificar la información y declaró que “tenían una date (cita) mañana y le iba a traer serenata”.

Segundos después, la influencer finalizó la transmisión sin dar más declaraciones. El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y desató varios comentarios sobre la relación que mantenía con el creador de contenido.

¿Quién es “La Beba”?

La creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa, comparte videos en plataformas como TikTok e Instagram, donde suma más de 14 mil seguidores.

En los últimos días había publicado varios videos junto a César Gastélum, por lo que muchos usuarios comenzaron a especular que ambos mantenían una relación sentimental. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente que fueran pareja.

En sus publicaciones aparecían realizando retos, bailes y contenido de entretenimiento, además de compartir momentos que para muchos seguidores reflejaban una relación cercana.

El último video de César Gastélum con “La Beba”

Las dos publicaciones más recientes de César Gastélum en TikTok, compartidas el 1 y 2 de agosto, fueron precisamente junto a “La Beba”.

En ambos videos se escucha el corrido La Cita Fresita 2.0, cuya letra incluye referencias a “portar el sombrero”, expresión que en algunos contextos ha sido asociada con una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Tras el asesinato del influencer, en redes sociales surgieron versiones que apuntan a que esas publicaciones pudieron interpretarse como una provocación. No obstante, esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte únicamente de las especulaciones que circulan en redes sociales.

César Gastélum había sido señalado en distintas ocasiones por compartir contenido en el que presuntamente aparecían personas vinculadas con una facción del Cártel de Sinaloa, además de vehículos de lujo, armas y escenas relacionadas con la llamada narcocultura.