¿El último video en redes sociales de César Gastélum fue un “desafío” para ‘Los Chapitos’?

César Gastélum En sus últimas publicaciones, Gastélum aparecía con "La Beba", creadora de contenido originaria de Culiacán.

Este martes 4 de agosto, el asesinato del creador de contenido César Gastélum en Culiacán mientras realizaba una transmisión en vivo volvió a abrir la conversación sobre los presuntos vínculos de “influencers” ligados a grupos del crimen organizado. Ahora, el último video que subió a sus redes sociales habría sido una forma de “provocación” contra uno de ellos.

¿Qué subió César Gastélum en su último video en redes sociales?

En sus dos últimas publicaciones en TikTok subidas el 1 y el 2 de agosto, Gastélum aparece con otra influencer originaria de Culiacán conocida como “La Beba”, con quien presuntamente tenía una relación sentimental.

En ambas publicaciones, se escucha un corrido titulado La Cita Fresita 2.0. La letra de la canción dice: “Mija, si quieres que sea yo sincero, ya tengo rato portando el sombrero. Sí soy malandro ¿Y pa’ qué tanto pedo”.

La referencia a “El sombrero” es una de las formas en las que se identifican los miembros del Cártel de Sinaloa pertenecientes al grupo “La Mayiza” y quienes han estado en abierto conflicto con “Los Chapitos” desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, por lo que una de las hipótesis es que estas publicaciones fueron vistas como una “provocación” por parte de la facción vinculada a los hijos de Guzmán Loera.

¿Por qué se relacionaba a César Gastélum con el Cártel de Sinaloa?

Gastélum fue señalado en diferentes ocasiones por difundir imágenes y videos en los que presuntamente aparecían integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa, así como vehículos de lujo, armamento y un estilo de vida asociado con ese grupo criminal. Estas publicaciones hicieron que usuarios y analistas lo vincularan públicamente con dicha organización, aunque no existían resoluciones judiciales que acreditaran que fuera integrante del cártel.

Otro de los factores que alimentó esas versiones fue que el creador de contenido aparecía frecuentemente con personas que en redes sociales eran identificadas como presuntos miembros o colaboradores de una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Asimismo, varios de sus videos mostraban camionetas de lujo, música regional con referencias al narcotráfico y escenas que coincidían con la llamada “narcocultura”, un fenómeno en el que influencers documentan o romantizan el estilo de vida relacionado con organizaciones criminales.