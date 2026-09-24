Gobierno investiga posible venta de 12.9 millones de registros con datos personales

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Ciudad de México (Tamara Ramírez Villegas)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación por una posible filtración de datos personales luego de localizar en Telegram una publicación en la que se ofrecían bases de datos con más de 12.9 millones de registros.

De acuerdo con la dependencia, la publicación fue detectada el 22 de septiembre como parte de un monitoreo activo sobre posibles vulneraciones de información personal. Los registros ofrecidos incluirían nombres completos, correos electrónicos, números telefónicos, fechas de nacimiento, RFC, domicilios y datos bancarios, entre otra información.

Como parte del monitoreo, la Secretaría obtuvo una muestra de 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos distintas, presuntamente relacionadas con diferentes personas morales.

Entre los nombres comerciales identificados en las muestras aparecen Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa, INVEX, Liverpool, Sam’s Club, Santander, Scotiabank, Sears, Suburbia, Banco Walmart, Credomatic, IXE, Sanborns, C&A y Soriana.

La dependencia aclaró que los datos encontrados serán analizados para determinar su origen y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con su posible exposición.

Investigación de oficio

La Secretaría informó que iniciará de oficio las investigaciones correspondientes para determinar la presunta responsabilidad sobre las bases de datos comprometidas y verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La investigación también buscará determinar si los datos fueron obtenidos, tratados o divulgados de manera irregular y, en su caso, identificar a los responsables.

Hasta el momento, la autoridad se refiere a las bases como presuntamente atribuibles a distintos call centers y empresas, por lo que la identificación de los nombres comerciales dentro de las muestras no implica por sí misma que dichas compañías hayan confirmado una filtración o sean responsables de la exposición.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que continuará con el análisis de la información obtenida y, en caso de iniciar los procedimientos correspondientes, actuará conforme al marco legal para proteger los datos personales y los derechos de las personas cuya información pudiera estar involucrada.