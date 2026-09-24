Huelga en el Monte de Piedad, los nueve comunicados: entre beneficios y propuesta para abrir sucursales

Huelga en el Monte de Piedad El paro está por cumplir un año con las sucursales cerradas (Cuartoscuro y Crónica Digital)

La huelga del Nacional Monte de Piedad continúa y mantiene cerradas sus 302 sucursales desde el 1 de octubre de 2025. A casi un año de que estalló el conflicto, la casa de empeño suma nueve comunicados en los que difundió información sobre las medidas para sus clientes y las propuestas laborales que presentó para buscar una salida al paro.

Los documentos muestran cómo la disputa pasó de las primeras medidas para proteger las prendas y ampliar los plazos de pago a una negociación marcada por las diferencias sobre las plazas vacantes, los salarios y las condiciones laborales.

El último comunicado, publicado el 11 de mayo de 2026, reportó que el sindicato aceptó conocer y analizar la propuesta planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque la huelga continúa y las sucursales permanecen cerradas.

Así comenzó la huelga en el Nacional Monte de Piedad

La huelga estalló el 1 de octubre de 2025 y desde entonces la operación regular de las sucursales quedó suspendida.

En el primer comunicado de esta serie, publicado el 14 de noviembre, Nacional Monte de Piedad informó que los trabajadores habían votado por continuar con la huelga después de la jornada realizada los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Para los clientes, uno de los primeros mensajes fue que las prendas permanecían seguras y bajo resguardo.

Huelga en el Monte de Piedad: la casa de empeño ofreció más tiempo para pagar

El segundo comunicado apareció el 1 de diciembre de 2025 y estuvo dirigido a los clientes afectados por el conflicto.

Ante la imposibilidad de prestar sus servicios habituales en las sucursales, Nacional Monte de Piedad anunció una extensión de los plazos relacionados con las prendas. La medida buscaba otorgar más tiempo a los clientes antes de que sus artículos entraran en el proceso de comercialización.

A esta acción se sumó un refrendo adicional para los empeños de joyas, automóviles y artículos diversos.

La institución también informó que absorbería el costo de la custodia de las prendas durante el periodo de huelga. Además, anunció que cubriría las comisiones correspondientes a pagos realizados mediante OXXO y Banamex.

Estas medidas posteriormente volvieron a aparecer en los comunicados emitidos durante 2026.

La resolución judicial que declaró inexistente la huelga del Monte de Piedad

El 24 de febrero de 2026, Nacional Monte de Piedad informó sobre una resolución judicial que modificó el escenario jurídico del conflicto.

La institución señaló que el 20 de febrero una autoridad judicial le había concedido un amparo y declarado inexistente la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025 por el sindicato titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

El comunicado planteó que la reapertura de las sucursales estaba más cerca, aunque también reconoció que todavía quedaban etapas por resolver.

La resolución, sin embargo, no significó el fin de la huelga, ya que el proceso jurídico continuó.

¿Opciones para recuperar las prendas durante la Huelga del Monte de Piedad?

El 3 de marzo, la institución explicó nuevamente las condiciones en las que se encontraba su operación.

Nacional Monte de Piedad señaló que la huelga había provocado una suspensión temporal de sus actividades y que, debido al proceso, existía una imposibilidad física, material y jurídica para desarrollar las operaciones propias del servicio prendario.

Para los clientes que ya hubieran cubierto sus obligaciones, la institución señaló que la devolución de las prendas estaría garantizada una vez que concluyera el proceso y se reanudaran las operaciones.

El comunicado también mencionó dos vías adicionales para quienes quisieran solicitar la devolución de sus artículos. Una era el programa CONCILIAEXPRÉS de PROFECO y otra consistía en acudir directamente al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la Ciudad de México, dentro del expediente 1001/2025, acreditando el pago del desempeño y presentando el contrato original.

Propuesta del Monte de Piedad para terminar la huelga y abrir sucursales

El 26 de marzo, Nacional Monte de Piedad presentó uno de los documentos más detallados sobre el contenido laboral del conflicto.

La institución sostuvo que había presentado más de cinco propuestas de solución y que las autoridades laborales habían planteado otras tres durante las mesas de diálogo.

Uno de los principales puntos señalados por el Monte fue el mecanismo de asignación de plazas vacantes, conocido como boletinaciones.

De acuerdo con la postura expresada en el comunicado, la diferencia estaba relacionada con la forma en que se asignaban las plazas y los ascensos dentro de la institución.

La propuesta presentada el 23 de marzo contemplaba reponer el proceso de boletinación tomando en cuenta 148 de las 293 plazas correspondientes a la primera fase. Esto representaba el 50.5 por ciento del total señalado por la institución.

Un año de huelga El conflicto laboral del Monte de Piedad está por cumplir 12 meses. (Cuartoscuro)

El planteamiento también incluía la redefinición de las plantillas de las sucursales mediante las compactaciones contempladas en el convenio de marzo de 2024. Nacional Monte de Piedad sostuvo que este proceso no implicaría recortes de personal y propuso desarrollarlo gradualmente durante 20 meses.

Además, Nacional Monte de Piedad planteó acordar los salarios de tres nuevas plazas, Auxiliar Operativo, Responsable Comercial y Responsable Operativo.

También propuso un bono de ayuda por levantamiento de huelga equivalente al 52 por ciento del salario tabular, además de implementar el pago correspondiente al ejercicio de dos funciones durante una misma jornada laboral, conforme al convenio de 2024.

La institución planteó conservar los permisos con goce de salario para los secretarios seccionales y mantener las aportaciones destinadas al deportivo sindical, al fomento al deporte, a viáticos y al fondo de retiro.

En este último caso, mencionó un apoyo equivalente a dos días de salario al año por trabajador.

La propuesta también incorporó un aumento directo al salario de 5.3 por ciento, relacionado con el emplazamiento de huelga por revisión salarial presentado por el sindicato en octubre de 2025.

El llamado a los trabajadores para conocer la propuesta de Nacional Monte de Piedad

El 1 de abril, Nacional Monte de Piedad dirigió un nuevo comunicado a sus trabajadores sindicalizados.

La institución los invitó a revisar directamente su propuesta y los documentos que, de acuerdo con su postura, regulan sus derechos y prestaciones, entre ellos el Contrato Colectivo de Trabajo, el convenio de marzo de 2024 y la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué pasó con los pagos y las prendas durante la huelga?

El 23 de abril, Nacional Monte de Piedad volvió a informar sobre las medidas dirigidas a sus clientes.

Entre ellas mantuvo la eliminación de la comisión por resguardo durante la huelga y la suspensión del cobro de comisiones en pagos realizados mediante OXXO y Banamex.

También explicó que los clientes que hubieran liquidado sus empeños tendrían sus contratos concluidos y podrían recuperar sus prendas una vez que terminara la huelga y se reanudaran las operaciones.

La institución mantuvo además la ampliación de las fechas de comercialización de las prendas.

Respecto de los intereses, señaló que los clientes que ya hubieran realizado su pago por desempeño no tendrían que efectuar un pago adicional distinto al contemplado en su contrato original.

Nacional Monte de Piedad respaldó propuesta de la STPS para solución de huelga

El 5 de mayo, Nacional Monte de Piedad informó que respaldaba la propuesta de solución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La institución señaló que estaba dispuesta a avanzar mediante un dictamen de las autoridades laborales como mecanismo para buscar una salida legal y ordenada.

En ese comunicado, el Monte volvió a sostener que había presentado más de seis propuestas de solución, mientras que las autoridades laborales habían planteado otras tres.

También señaló que cualquier resolución debía respetar los derechos adquiridos por quienes hubieran obtenido legítimamente ascensos mediante la más reciente boletinación.

Otro elemento destacado fue la participación de los trabajadores. La institución respaldó que fueran ellos quienes, mediante una votación, participaran en la definición de la ruta para resolver el conflicto.

El sindicato aceptó analizar la propuesta de la STPS para solución de huelga en el Monte de Piedad

El noveno comunicado, fechado el 11 de mayo de 2026, Nacional Monte de Piedad reconoció la disposición del sindicato huelguista para conocer y analizar la propuesta presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La institución señaló que ambos actores habían aceptado dar prioridad al análisis del dictamen planteado por el Gobierno de México a través de la STPS, y dejó abierta la posibilidad de una pronta apertura dde sucursales.

Mientras eso ocurre, Nacional Monte de Piedad mantiene como parte de su comunicación a los clientes el resguardo de las prendas y las medidas anunciadas para atender las obligaciones derivadas de los contratos de empeño