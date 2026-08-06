Cronología del caso Paula Fajardo de los videos de las golpizas a la detención de su exesposo (Cuartoscuro)

El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó este jueves que Jorge Francisco “N” había sido detenido en la entidad por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en contra de su exesposa.

La detención del presunto culpable se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Fiscalía General del Estado de Morelos.

Paula Fajardo rompe el silencio y enfrenta a su agresor

Luego de que el caso cobrara relevancia en redes sociales a través de todo el territorio nacional, Paula Esbeydi Fajardo rompió el silencio después de casi diez años de agresiones, al publicar imágenes y videos en sus plataformas digitales.

En las tomas de videovigilancia captadas en su domicilio de Cuernavaca, se aprecia al sujeto golpearla y jalar del cabello a la víctima ante la presencia de sus hijos menores de edad.

Su lucha en juzgados y el revés a los amparos

Las imágenes que más indignación causaron están fechadas en noviembre de 2020, y se puede observar cómo su expareja la golpea, estando embarazada y en la presencia de dos de sus hijos.

También compartió fotografías de 2020 y 2021, de las lesiones físicas y psicológicas que él le generaba a ella y a los menores.

Al hacerse viral su caso en redes sociales, Paula emprendió una marcha en la entidad para solicitar el apoyo de las autoridades; a la par, el 1 de junio de 2026, Jorge Francisco “N” interpuso un amparo en el Juzgado Séptimo del Poder Judicial Federal (PJF) en Morelos, ante las acusaciones, el cual fue denegado.

Un juez concedió una suspensión para evitar su captura

Dos días después, un juez federal le concedió una suspensión provisional que impedía que las autoridades estatales o federales lo capturaran.

Esta resolución causó cuestionamientos ante las medidas otorgadas, por lo que el 9 de junio se programó una audiencia en la que la jueza Tania Ibarra negó el amparo a Jorge Francisco contra posibles órdenes de aprehensión. Lo cual permitió ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

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DETENIDO JORGE FRANCISCO “N”, INFORMA EL FISCAL FERNANDO BLUMENKRON

El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que fue detenido en el estado de Guerrero Jorge Francisco “N”, al ejecutarse una orden de aprehensión por el… pic.twitter.com/kVhiAQbkYY — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 6, 2026

Tras su captura en el estado de Guerrero, el implicado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación; asimismo, un juez deberá revisar las pruebas de las carpetas de investigación para determinar su vinculación a proceso.