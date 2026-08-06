Salud descarta brote de ciclosporiasis y mantiene vigilancia sanitaria

Brote de ciclosporiasis en México

La Secretaría de Salud descartó este jueves que exista un brote de ciclosporiasis en el país, aunque confirmó 33 casos bajo vigilancia epidemiológica en 13 de los 32 estados del país y sostuvo que no existe motivo de alarma.

En un comunicado, la dependencia precisó que la situación se encuentra “bajo vigilancia” y enfatizó que no existe motivo de “alarma” por la enfermedad, pues los casos representan apenas el 0.00002% de la población.

La declaración de la autoridad sanitaria ocurrió luego de que el miércoles México confirmara 33 casos de ciclosporiasis en el país y afirmara que no existen pruebas concluyentes de que el brote reportado en Estados Unidos se haya originado en territorio mexicano.

Salud recordó que la enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, presente en distintas regiones del mundo y puede prevenirse mediante prácticas básicas de higiene en la preparación y consumo de alimentos.

Ante el riesgo de contraer la enfermedad, la autoridad recomendó medidas como el lavado de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos y después de comer, y antes y después de ir al baño.

Asimismo, sugirió lavar y desinfectar frutas y verduras con agua potable, consumir agua potable o disinfectada, así como mantener una adecuada higiene durante la preparación de los alimentos.

Hasta ahora, EU ha registrado un repunte de los casos de ciclosporiasis, que superó en julio los 11 mil casos posibles por todo el país, mientras las autoridades estadounidenses investigan un brote asociado al consumo de lechuga y analizan su posible origen.

En paralelo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron este jueves de un brote activo de salmonela asociado a jalapeños procedentes de México, con 345 casos registrados y 36 hospitalizaciones.