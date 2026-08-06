Marina detecta casi 10 millones de cigarros ilícitos ocultos en importación hacia Michoacán

Cigarros ilícitos en Puerto Lázaro Cárdenas

Lo que en los documentos de importación aparecía como un cargamento de vasos para beber terminó convirtiéndose en un aseguramiento de casi 10 millones de cigarros ilícitos. Autoridades federales detectaron la irregularidad durante una inspección en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de las acciones permanentes de control aduanero.

La operación fue realizada de manera conjunta por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes señalaron que el hallazgo fue posible gracias a los mecanismos institucionales de análisis de riesgo aplicados a las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con las autoridades, la importación declaraba el ingreso de vasos para beber procedentes de un país asiático. Sin embargo, el análisis de la documentación, junto con la revisión de antecedentes comerciales y los perfiles operativos, permitió detectar inconsistencias que derivaron en una inspección más detallada.

Como resultado de esas acciones se localizaron 9 millones 948 mil cigarrillos apócrifos, cuya importación no correspondía con la mercancía declarada.

Las dependencias federales señalaron que el trabajo realizado permitió reforzar la trazabilidad documental de la operación, así como la revisión operativa y la validación de perfiles comerciales.

Estas acciones, indicaron, forman parte de las estrategias para fortalecer los mecanismos de control y vigilancia dentro de las aduanas del país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México destacó que este tipo de operativos se desarrollan en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aduanera.

Además, señaló que la modernización de los procesos de inspección y control busca proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.