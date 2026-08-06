EU señala ahora a jalapeños mexicanos como portadores de salmonela

Cabe mencionar que recientemente EU vivió un repunte en los casos de ciclosporiasis, una infección parasitaria de diarrea severa, brote del cual la FDA culpó a lechuga, también procedente de México.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos alertaron sobre un brote multiestatal de salmonela en aquel país, supuestamente vinculado con el consumo de chiles jalapeños procedentes de México. De acuerdo con las autoridades, se cuentan al momento 345 personas enfermas y 36 hospitalizadas.

Las autoridades sanitarias estadunidenses adelantaron que ya mantienen una investigación activa sobre el origen de las infecciones y, por lo pronto, pidieron a los negocios revisar sus inventarios para identificar los chiles jalapeños retirados del mercado.

De los 27 estados afectados, los casos casos se concentran en Minnesota y Colorado, aglutinando 200 incidencias entre ambos.

A decir de los CDC, el brote estaría ligado a los chiles procedentes de Sinaloa, distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors. De ellos, una gran parte fue entregada a las cadenas Chipotle y QDOBA, los CDC informaron que estos restaurantes ya retiraron los jalapeños afectados y ya no existe un riesgo para sus consumidores.

En un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que se halla trabajando para determinar si más de estos jalapeños llegaron a los supermercados. Adujo que si los jalapeños afectados también estuvieron disponibles en las tiendas, se emitirán pedidos de retiro adicionales. Asimismo, la agencia conminó al público que crea haber tenido contacto con estos jalapeños vigilar la aparición de síntomas como fiebre alta, diarrea o calambres estomacales, explicó que la sintomatología puede presentarse entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria.

Cabe mencionar que recientemente EU vivió un repunte en los casos de ciclosporiasis, una infección parasitaria de diarrea severa, brote del cual la FDA culpó a lechuga, también procedente de México.