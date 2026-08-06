Respalda Kenia López a Sheinbaum sobre Fracking; “Se necesita visión de Estado”, plantea

En la mañanera, un grupo de expertos sobre fracking en México recomendaron explorar las cuencas en zonas de Coahuila, Nuevo León y una parte de Tamaulipas.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en favor de considerar el fracking para fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia del exterior y asegurar el suministro de energía que requiere nuestro país pues consideró que el país necesita decisiones con visión de Estado.

No obstante recalcó que esta actividad debe hacerse con pleno respeto al medio ambiente, apego a la legislación y bajo los más altos estándares técnicos, regulatorios y de supervisión.

“El país necesita decisiones con visión de Estado. La soberanía energética y el desarrollo sustentable pueden y deben avanzar juntos”, estableció

En entrevista, la panista celebró que las voces que en el pasado se oponían a la práctica de la fracturación hidráulica, haya reculado y ahora que están en el gobierno, tenga una visión diferente, reconociendo que es necesario para tener una certeza de garantizar los recursos energéticos de los mexicanos.

“Qué bueno que han reculado, qué bueno que se han dado cuenta de que esas posiciones de antaño son un error estratégico para la nación y qué bueno que hay una apertura de entendimiento a propósito de que esta figura permitirá soberanía energética y también, por supuesto, se puede hacer como se hace en otras partes del mundo protegiendo al medio ambiente”, indicó

López Rabadán aclaró que en términos legales, no hay obligación para presentar una iniciativa que avale la práctica del fracking, porque ya está aprobado en términos normativos.

Sin embrago reconoció que quienes estén en contra del Frackign, deben contar con los mecanismos e instituciones correspondientes para inconformarse.

“Yo creo que todos quienes se sientan afectados tienen derecho a, por supuesto, a levantar la voz y hacer lo que crean pertinente. Eso más allá de si la figura es buena para la nación o no, pues quien se sienta afectado, pues tendrá derecho a hacer el procedimiento o incluso jurídico que considere, libres por la palabra libre y en un país con estado de derecho”, estableció

SI AL FRACKING

Durante la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Sheinbaum, un grupo de expertos sobre el fracking recomendó explorar las cuencas en zonas de Coahuila, Nuevo León y una parte de Tamaulipas.

La mandataria aseguró que el primer paso es revisar si hay agua salada para iniciar el proceso y en su caso pasar a la otra etapa.

“Apenas vamos a ver dónde es factible, ver cuánta agua salada hay, cuánto gas hay, entonces pasaríamos a la siguiente fase”, explicó

Sin embargo, también advirtió que hay un área específica donde no se recomienda el fracking como es el caso de la cuenca Tampico-Misantla por a criterios de protección social, biodiversidad y densidad demográfica.

El grupo de expertos recomendó explorar la viabilidad del fracking en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos en Coahuila y Nuevo León, así como en el noreste de Tamaulipas parea lo cual planteó garantizar una consulta previa libre e informada a la población así como desarrollar cadenas de proveeduría local para fomentar empleos.

Asimismo mantener las fuentes de trabajo y actividades economómicas, reducir el impacto superficial en perforación de pozos, garantizar la preservación de los acuíferos de agua potable y un plan de prevención y mitigación de riesgos.

También garantizar el reciclaje y la correcta disposición del agua, no utilizar agua superficial o subterránea, sino agua salada, reutilizar y reciclar al menos 75 por ciento del agua, monitorear de manera permanente calidad en agua superficial.

De igual manera no utilizar químicos altamente tóxicos ni dañinos, privilegiar el uso de circuitos cerrados para almacenamiento, y reportar y publicar el listado de aditivos utilizados y su manejo