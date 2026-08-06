El precio de la trampa en la UNAM: esto le costó a los mexicanos cada examen anulado por irregularidades

El costo de la trampa Esto pagó cada mexicano y cada mexicana por cada examen de la UNAM cancelado por irregularidades. (Cuartoscuro)

Los más de 3 mil 200 exámenes de admisión en los cuales hubo posibles trampas e irregularidades durante el proceso de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también representan un costo para la institución… y al bolsillo de todas y todos los mexicanos.

De acuerdo con el contrato celebrado entre la UNAM y la empresa Territorium Life S.A.P.I. de C.V., obtenido por César Dorado, periodista de LA CRÓNICA DE HOY, la universidad pagó un costo unitario de 227.85 pesos por examen, que con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asciende a 264.31 pesos por cada evaluación aplicada.

Con ese costo contratado, 3 mil 200 exámenes equivalen a 845 mil 792 pesos en servicios de aplicación de evaluaciones.

El contrato contempla hasta 385 mil evaluaciones

El documento establece que la plataforma fue contratada para atender un mínimo de 154 mil exámenes y un máximo de 385 mil durante 2026, con un contrato cuyo monto puede ir de 40.7 millones hasta 101.7 millones de pesos, dependiendo del número de evaluaciones finalmente realizadas.

La contratación se realizó mediante un procedimiento de excepción a la licitación pública para adjudicar directamente el servicio a Territorium Life, empresa que la UNAM argumentó cuenta con la infraestructura tecnológica, experiencia y herramientas de inteligencia artificial necesarias para operar el examen de admisión en línea.

En medio de la polémica por las irregularidades en el examen de admisión, el miércoles la UNAM canceló oficialmente el contrato con la referida empresa, además de que ordenó auditorías para investigar las fallas del proceso y posibles irregularidades en la plataforma.

La Máxima Casa de Estudios reconoció este jueves que más de 3 mil 200 exámenes de ingreso han sido cancelados por anomalías detectadas en la aplicación de los mismos.

El caso, a su vez, podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) a nivel federal.

Debido a las anomalías en el proceso de admisión a la universidad, se hará un examen de control a los aspirantes que resultaron seleccionados.

La UNAM sostuvo que el examen digital priorizaba seguridad y transparencia

En el oficio mediante el cual justificó la contratación, la Dirección General de Administración Escolar señaló que la plataforma utilizada durante 2025 permitió comprobar que contaba con las medidas técnicas, operativas y de seguridad necesarias para garantizar “la secrecía de los reactivos, la integridad del proceso de evaluación y la transparencia en la asignación de lugares”.

El documento, asimismo, destaca que el sistema incorpora funciones como supervisión mediante inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real, gestión segura de bancos de reactivos y asociación tecnológica entre el examen y la persona aspirante, herramientas diseñadas para detectar conductas irregulares durante la aplicación de las pruebas.

Si se toma como referencia el costo contratado por examen (264.31 pesos con IVA), los 3 mil 200 exámenes anulados representan 845 mil 792 pesos en servicios de evaluación.

Esta cifra, sin embargo, corresponde al costo de aplicación contratado y no implica necesariamente un gasto adicional o una pérdida económica para la UNAM, ya que el contrato contempla el servicio integral de la plataforma y no un pago extraordinario por cada examen cancelado.

Polémica por el examen CIUDAD DE MÉXICO, 05AGOSTO2026.- Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado General de la Universidad, y Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de esta casa de estudios, anunciaron que se llevarán a cabo tres auditorías relacionadas con la contratación de la empresa Territorium Life, S.A.P.I de C.V. para la aplicación de exámenes en línea de bachillerato y licenciatura. También se anunció que se decidió terminar de manera anticipada el contrato con Territorium Life, S.A.P.I de C.V. Con ello se procederá al deslinde de responsabilidades y la compañía debe entregar las bases de datos que son propiedad de la Universidad. FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM (Universidad Nacional Autónoma de México)

¿Quién está detrás de Territorium?

Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa señalada como proveedora de la plataforma tecnológica utilizada para el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, fue constituida el 8 de marzo de 2012 en Nuevo León como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, con un capital inicial de 100 mil pesos y un objeto social enfocado al desarrollo, comercialización y soporte de software y tecnologías de la información.

De acuerdo con documentos del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) consultados por CRÓNICA, sus principales socios fundadores fueron Gerardo de Jesús Sáenz González y Carlos Guillermo Elizondo Ancer, quienes aportaron 45 por ciento del capital cada uno, mientras que Indumaq, S.A. de C.V. participó con el 10 por ciento restante; además, Elizondo Ancer fue designado presidente del Consejo de Administración y Sáenz González secretario.