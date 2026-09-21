Feria de la enchilada y los antojitos en CDMX: ¿cuándo, dónde será y qué habrá?

Feria de la Enchilada. Feria de la enchilada se realizará en la alcaldía de Iztapalapa. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En Iztapalapa, se llevará a cabo la tradicional Feria del Maíz, la Enchilada y los Antojitos, dando inicio el 27 de septiembre y acabando el 4 de octubre. Este evento tendrá la presencia de restaurantes, negocios, changarros, locales y cocineros, ofreciendo platillos mexicanos, desde la ya tradicional enchilada, hasta platillos relacionados con el maíz y sus derivados.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Enchilada 2026?

Será del domingo 27 de septiembre al domingo 4 de octubre sobre la explanada de la alcaldía Iztapalapa, ubicada sobre la calle de Ayuntamiento.

¿Qué habrá en la Feria de la Enchilada 2026?

Entre las ya tradicionales enchiladas, se podrán degustar en sus presentaciones verdes, rojas, de mole, suizas, potosinas, huastecas, mineras, michoacanas, placeras, queretanas, tapatías, etc. Además de otros antojitos y productos de maíz.

¿Cómo fue la selección de los participantes en la Feria de la Enchilada 2026?

Quien quiera formar parte entre los vendedores en la Feria de la Enchilada 2026, tendrá que cuplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio del establecimiento, original y copia, con antigüedad máxima de tres meses. Se aceptan recibos de luz, agua, telefonía fija o móvil, internet o estado de cuenta de una institución financiera.

Constancia de manejo higiénico de alimentos.

Formato de solicitud de la convocatoria, proporcionado por la Jefatura de Desarrollo Económico.

Acreditar al menos dos años de experiencia en la elaboración de enchiladas y antojitos.

Copia del menú con los precios de los productos que se comercializarán.

Fotografías impresas de todos los productos que se venderán.

Cinco fotografías impresas del punto de venta actual; los productores deberán presentar fotografías de su taller o centro de producción.

Contar con logística propia para garantizar la venta higiénica de alimentos.

Para seleccionar a los expositores se considerarán factores como calidad, precio y originalidad de los productos, uso de ingredientes agroecológicos y materiales sustentables, así como experiencia y residencia en Iztapalapa.

Los participantes seleccionados tendrán un espacio para comercializar y promocionar sus productos durante el festival. El pre-registro indicado en la convocatoria concluyó el 10 de septiembre.