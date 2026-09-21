Morena minimiza fracturas por candidaturas y maltrato a aliados; MC cierra puerta a “desilusionados”.

El presidente del Senado, Higinio Martínez rechaza que se busque "aplastar" a los aliados en este caso al PT.

Las fricciones y amagos de fractura por el reparto de candidaturas en la alianza oficialista repercutieron en el Senado donde su presidente, Higinio Martínez, reconoció las diferencias en la coalición, pero minimizó los reclamos al asegurar que como en el fútbol, hay quienes exageran o son “pancheros”.

“Hay lesionados, hay golpes, hay pancheros porque ni les hace nada y nada más se revuelcan en el fútbol, lo que no existe en el béisbol ni en el fútbol americano. Entonces, aquí también en Morena hay de todo, en la coalición hay de todo”, comparó al realizar estar analogía con lo que pasa en la alanza de la 4T donde el PT amaga con romper esa coalición al acusar maltrato de Morena.

Martínez pidió tiempo para los s aspirantes a las 17 gubernaturas que no han resultaron favorecidos por las encuestas, a fin de que sanen las heridas, y rechazó que Morena maltrate o busque aplastar al Partido del Trabajo como acusan algunos de sus dirigentes.

“No tenemos forma de aplastar a los aliados de Morena. Los necesitamos, nunca hemos tenido esa intención, no los aplastamos, no los maltratamos, no es nuestra intención, los necesitamos”, matizó

Martínez consideró que los que no lograron ganar la encuesta por parte del PT pueden estar molestos pero no es algo generalizado en ese partido.

“Pueden sentirse un poco lastimados algunos aspirantes, pero no el PT en general. Yo estimo que estas voces que hoy se escuchan en el PT fundamentalmente se arreglen y eso lo tienen que arreglar pues el partido, los dirigentes del partido. Aquí en el Senado pues estamos bien”, aseveró

En tanto el presidente la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier también desestimó los amagos del PT y explicó que eso “forma parte de disputa política” y el fervor desmedido.

“La política es pasión, emoción, energía social sustentada en la decisión del pueblo, para nosotros, a través del método de las encuestas. Y las dirigencias, sus representantes, los aspirantes participan a veces con un fervor desmedido, pero forma parte de la política”, minimizó

Este lunes, la advertencia del PT de romper la alianza electoral rumbo a los comicios del 2027 por el maltrato que han recibido, prendió las alertas al interior de Morena pero buscó matizar el amago.

Mier Justificó la ebullición política por la cercanía de los tiempos electorales y recomendó paciencia a los inconformes.

“Pues es un partido vivo, es un partido que gobierna prácticamente todo el país, se genera una ebullición política, digámoslo, sube la temperatura, cuando se están acercando ya los tiempos aún más. Y yo creo que conviene ponernos una bolsa de agua fría en la cabeza y, como dicen en Los Mochis, Sinaloa, “no hay caldo que no se enfríe”...”

MC CIERRA LA PUERTA A INCONFORMES

Al respecto el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cerró la puerta a los desairados de la coalición oficialista y reiteró sus denuncias por actos anticipados de campaña.

“... Movimiento Ciudadano no está en la búsqueda de desilusionados, ni personas que han quedado fuera de este proceso…”

“... Es un fraude a la ley, están adelantando los tiempos electorales, están violando por supuesto la normatividad electoral…”

La bancada de Movimiento Ciudadano recordó que ya presentaron los recursos correspondientes ante las autoridades electorales para intentar frenar este proceso.