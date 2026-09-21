Caso Carolina Flores: ¿Qué es lo último que se sabe del feminicidio de la exreina de belleza por parte de su suegra? (Fiscalía General de Justicia CDMX)

“Tú eras mío y ella te robó”, fueron las palabras que pronunció Erika María “N”, suegra de Carolina Flores, después de dispararle seis veces a la exreina de belleza de Baja California.

El hecho ocurrió en su departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El momento quedó grabado en la cámara con sensor de movimiento para vigilar a su hija, este este se puede observar a Erika María “N” siguiendo a Carolina por su apartamento mientras mantenían una intercambio de palabras; posteriormente, quedan a solas en una habitación fuera de cuadro y se escucha el ruido de seis disparos.

“Nada, me hizo enojar” fueron las palabras que pronunció después de que su hijo y esposo de Carolina, Alejandro “N”, se acercara a preguntar sobre el ruido en el apartamento.

“Ella es mi familia”, respondió mientras cargaba a su hija de ocho meses en brazos. “Tu familia es mía. Tú eras mío y ella te robó”, fueron las palabras que pronunció para justificar el acto.

El hecho fue denunciado al día siguiente ante las autoridades por Alejandro “N”, donde declaró a su madre Erika María “N” como la culpable.

En el lugar se hallaron los casquillos y arma de fuego con el que se cometió el delito.

¿Qué pasó con Erika María “N”?

Erika María “N”, responsable del feminicidio de Carolina Flores, fue detenida en Venezuela en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

Se mantuvo prófuga desde el 15 de abril de este año y el arresto ocurrió después de la ficha roja que lanzó Interpol, la mujer de 63 años fue capturada el 29 de abril.

¿Cuál es el proceso a seguir?

Tras el arresto en Venezuela, es necesario seguir un proceso de extradición, la cual depende de factores diplomáticos y legales.

La Fiscalía de la Ciudad de México ya formalizó la solicitud de extradición con la Fiscalía General de la República.

Esta tiene que ser revisada y validas por los tribunales venezolanos, mientras que Erika María “N” se mantiene en territorio venezolano hasta que su extradición sea aprobada.

El proceso puede tardar semana o meses, de acuerdo al tiempo de resolución por el sistema judicial en Venezuela.

Hasta el momento no se ha dado más información del proceso.