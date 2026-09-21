Huracán Polo EN VIVO: toma fuerza y se vuelve categoría 1, alerta Sheinbaum: habrá lluvias intensas en estos estados las próximas horas

Huracán Polo La presidenta Sheinbaum advirtió de lluvias intensas en los estados del Pacífico. (Administrador Prueba)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la depresión tropical Diecisiete-E, también conocida como Polo, se intensificó a huracán categoría 1, por lo que se esperan lluvias en los estados del Pacífico mexicano.

Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1.



Hasta el momento se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.



Es muy… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 21, 2026

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria reiteró que, hasta el momento, se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

“Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1. Hasta el momento se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco”, escribió.

Piden seguir información oficial

Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para consultar únicamente la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el fin de conocer la evolución del fenómeno y las medidas preventivas.

“Es muy importante mantenerse atentos a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil. Estaremos informando oportunamente”, agregó.

En tanto, la Secretaría de Marina informó de cierres de puertos en Guerrero y Michoacán.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a condiciones meteorológicas:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Guerrero: Zihuatanejo.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Guerrero: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.

🔹 Michoacán: Lázaro Cárdenas.



🔴Atiende las… pic.twitter.com/2aojZ534ll — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

¿Qué implica un huracán categoría 1?

De acuerdo con la escala Saffir-Simpson, un huracán categoría 1 presenta vientos sostenidos de entre 119 y 153 kilómetros por hora, con capacidad de provocar daños en árboles, anuncios, infraestructura ligera y afectaciones por lluvias, oleaje elevado y posibles inundaciones, especialmente en zonas costeras.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la trayectoria y evolución del sistema, por lo que recomendaron a la población seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

¿Dónde se suspenderán las clases?

La Secretaría de Educación de Guerrero anunció la suspensión de clases en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, con el objetivo de salvaguardar actividades académicas y administrativas.

Asimismo, la Secretaría de Educación de Michoacán informó que los días 23 y 24 de septiembre en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío quedarán suspendidas las labores por el huracán Polo.