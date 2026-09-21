Busca Senado fórmulas para regresar el ascenso y descenso al futbol mexicano

El periodista deportivo David Failtelson durante el conversatorio sobre el descenso y ascenso en el futbol mexicano que realizó el Senado

Bajo el argumento de que “es un asunto de interés público”, el Senado de la República revisa las consecuencias del ascenso y descenso en el fútbol mexicano y una posible iniciativa de ley para regresar este formato en el futbol mexicano, pues advirtieron que las decisiones de las empresas privadas que participan en este deporte—negocio afectan las oportunidades de empleo, inversiones y los derechos de las comunidades, entre otros aspectos.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, reconoció que el fútbol profesional “aparte de deporte es negocio” pero se requiere encontrar la fórmula para que regrese el ascenso y descenso a fin de mejorar la competencia, el ánimo y espíritu de millones de mexicanos que siguen este deporte.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que “determinadas decisiones tienen consecuencias que trascienden a quienes las toman”.

“La autonomía del fútbol merece respeto, pero autonomía no significa ausencia de responsabilidades”, recalcó

La suspensión temporal del ascenso y descenso en el fútbol mexicano se anunció originalmente en abril de 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y la creación de la Liga de Expansión MX, con la promesa inicial de revisar su regreso en un plazo de seis años.

Sin embargo, el regreso de este formato quedó anulado de forma definitiva en julio de 2026, cuando la Liga MX publicó su nuevo Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027, oficializando la eliminación total y permanente del descenso y ascenso deportivo.

Durante el conversatorio “Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”, donde participaron algunos integrantes de la Liga de Expansión MX, periodistas y otras personalidades, se estableció que esta situación no solo se trata de futbol pues eliminar el ascenso impacta directamente en la movilidad social.

“Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es. Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional”, estableció Castañeda

Mikel Arriola y Francisco Iturbide, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y presidente de la Liga MX, respectivamente, no acudieron a este foro pese a que se le extendió la invitación a la mesa de diálogo.

La semana pasada la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México.

Castañeda sostuvo que este deporte es un asunto de interés público, pues las decisiones de las empresas privadas que participan en él afectan las oportunidades de empleo, las inversiones y los derechos de las comunidades, entre otros aspectos.

“Esto no significa que el Estado deba administrar el fútbol ni sustituir a las autoridades, significa que la autonomía deportiva se ejerce dentro de un marco jurídico y que determinadas decisiones tienen consecuencias que trascienden a quienes las toman; la autonomía del fútbol merece respeto, pero autonomía no significa ausencia de responsabilidades”, agregó.

Castañeda consideró que la eliminación del sistema de ascensos y descensos de la liga profesional mexicana no sólo afecta las reglas deportivas, también restringe la vía que emplean jugadores, equipos y trabajadores para hacer crecer un proyecto futbolístico, tema que, enfatizó, “no es menor” ya que el fútbol debería abrir oportunidades en lugar de cerrarlas.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado para escuchar a los directivos de la Primera División y de la Federación Mexicana de Fútbol sobre la cancelación del ascenso en la Liga MX, pues se trata de un asunto de interés público que requiere de la participación de todos.

Criticó que “en esta composición prismática del fútbol mexicano, la variable que determinó la cancelación del acceso no fue deportiva, no fue la competencia, no fue el mérito, fue el modelo económico, el modelo de negocios”.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Mauricio Vila Dosal, del PAN, dijo que es fundamental revisar los mecanismos para que el equipo que desciende tenga oportunidades reales de ascender en un corto periodo de tiempo, pues en promedio un club de la Liga MX genera alrededor de 63 millones de dólares al año en ingresos, frente a 2.2 millones de la Liga Expansión.

“Tenemos que revisar cómo reducir esta brecha, para generar mejores condiciones de crecimiento y sostener proyectos deportivos, tal como se hace en la Liga Inglesa, donde se llevan a cabo pagos de compensación por descenso, donde un equipo de primera división que desciende, durante los siguientes tres años recibe partes proporcionales de los ingresos de derechos de televisión”, estableció

Del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, subrayó que no hay una razón deportiva que justifique que no haya ascenso y descenso, entonces, “hasta dónde deja de ser deporte y se convierte en un producto comercial”.

Recalcó que la lógica de que no haya ascenso y descenso por mérito, pero sí por invitación, eso lo único que provoca es “enturbiar las aguas” y se crean una serie de condiciones que lejos de fomentar la cohesión social y el espíritu deportivo los hacen a un lado.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, manifestó que se debe entender que los clubes necesitan estabilidad financiera, infraestructura adecuada y certeza para invertir, y por eso nadie propone que un equipo llegue a primera división sin estadios, reglas claras, solvencia o condiciones profesionales, pero una cosa es establecer requisitos serios y transparentes para ascender y otra muy distinta cerrar la puerta.

Aseguró que una liga sin ascenso y sin descenso es un futbol que pierde competitividad, emoción y sentido deportivo. El ascenso representa mucho más que cambiar de categoría, representa la posibilidad de que una ciudad, una afición, un grupo de jugadores y una institución puedan crecer a partir de sus resultados.