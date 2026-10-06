Que se investigue aunque sea mi hermano, aquí no hay impunidad: Salomón Jara

Gobernador Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. (Especial)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que su administración no será cómplice de la impunidad y, recalcó, si su hermano, Noé Jara, es culpable de algún señalamiento, debe de ser investigado por las autoridades.

Crónica cuestionó a Jara Cruz respecto a las indagatorias que presuntamente existen en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su hermano, respecto a que aparentemente dirigiría la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, grupo acusado de extorsiones y homicidios en la entidad.

“Sea quien sea, familiar aquí no hay impunidad y pues él ya se presentó ante la Fiscalía ya se presentó para que pues lo investiguen”, comentó el gobernador a este periódico.

Así, Salomón Jara Cruz mencionó que las autoridades de la Fiscalía serán los responsables para determinar si existen elementos para indagar algún ilícito.

Respecto a la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu” y las múltiples capturas de funcionarios presuntamente aliados con el crimen organizado, el mandatario aseguró que el estado es un sitio seguro, en el que ciudadanos y visitantes pueden acudir sin temor, ya que “viven con mucha gobernabilidad” y la delincuencia organizada no “ocupa un lugar”.

En días recientes, el Gabinete de Seguridad federal señaló a “Quetu” de haber participado, fomentado y encubierto actividades delincuenciales en la región del Istmo de Tehuantepec, al estar aparentemente aliado a la célula delictiva “Los Cromos”, agrupación criminal funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Emilio Montero, exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y expresidente municipal de Juchitán, también ha sido señalado de pertenecer a “Los Cromos”. Montero fue presidente municipal de Juchitán entre 2019 y 2022 y posteriormente se incorporó al gabinete de Salomón Jara, como director del IEEPO.

“En Oaxaca vivimos en paz, con mucha seguridad gobernabilidad, somos el quinto estado más seguro del país, nosotros los recibimos en el octavo lugar. Han disminuido muy fuertemente los homicidios, las incidencias delictivas han bajado, hemos trabajado muy fuertemente para que la delincuencia organizada no ocupe un espacio”.

“De tal manera que tanto en la costa que colindamos con Guerrero, o el caso de la Mizteca que colindamos con Puebla, o la parte de la Cuenca del Papaloapan que colindamos con estado el hermano de Veracruz o en el Itsmo con que colindamos con Chiapas tengamos la seguridad por eso estamos trabajando muy fuertemente y tengan por seguro todos los visitantes van a poder caminar con mucha confianza con mucha seguridad en las calles de Oaxaca”, declaró Jara Cruz a Crónica.