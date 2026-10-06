Tren AIFA-Pachuca aumentará sus tarifas a partir del 10 de octubre

Los usuarios del Tren que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca deberán prepararse para un aumento en el costo de sus viajes, debido a que la tarifa promocional llegará a su fin y a partir del próximo 10 de octubre comenzarán a aplicarse los precios establecidos en el tabulador regular.

La nueva tarifa dependerá de la distancia que recorra cada pasajero. El ajuste forma parte del cambio de precios después de varios meses en los que el servicio contó con una tarifa promocional para incentivar el uso de esta nueva conexión ferroviaria.

De acuerdo con el tabulador difundido por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los recorridos de hasta 12.8 kilómetros tendrán un costo de 11.50 pesos, mientras que los viajes de entre 12.9 y 25.5 kilómetros tendrán una tarifa de 26 pesos.

Para los recorridos de entre 25.6 y 37 kilómetros, el precio será de 40 pesos. En tanto, el viaje más largo, correspondiente al trayecto hacia el AIFA de más de 41.2 kilómetros, tendrá un costo de 110 pesos.

La tarifa promocional comenzó a aplicarse desde el inicio de operaciones de la conexión ferroviaria y tenía como propósito que los pasajeros conocieran y utilizaran el nuevo servicio. Aunque originalmente se contemplaba que el precio reducido tendría una duración de un mes, posteriormente fue ampliado durante varios meses.

Con la llegada de octubre, las autoridades determinaron concluir este periodo de promoción y comenzar con el esquema regular de cobro.

El proyecto ferroviario busca mejorar la conexión entre la Zona Metropolitana del Valle de México, el Estado de México e Hidalgo, mediante una ruta que permitirá trasladarse entre diferentes puntos de estas entidades.

La conexión AIFA-Pachuca forma parte del proyecto del Tren México-Pachuca y contempla una vía doble electrificada y confinada de más de 65 kilómetros. El sistema contará con trenes eléctricos que podrán alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.

Los trenes tendrán capacidad para transportar cerca de 900 pasajeros cada uno, con al menos 315 asientos. Además, se contempla que el servicio pueda atender una demanda potencial superior a los 100 mil pasajeros diarios entre la Ciudad de México y Pachuca.

La ruta contempla estaciones y paraderos en puntos como AIFA, Xaltocan, Tizayuca, Jagüey de Téllez, Pachuca, Xolox, Huitzila, Empalme del Rey y Platah, de acuerdo con la información publicada sobre el proyecto.

Uno de los principales objetivos de esta obra es reducir los tiempos de traslado entre la Ciudad de México, el Estado de México y Hidalgo. El recorrido entre Pachuca y el AIFA se estima en aproximadamente 40 minutos, mientras que el viaje completo entre Ciudad de México y Pachuca podría realizarse en alrededor de una hora con 20 minutos.

Con el cambio de tarifas, los pasajeros tendrán que considerar el costo de acuerdo con la distancia que recorran. Para quienes utilicen el trayecto completo hacia el AIFA, el precio será considerablemente mayor al que se manejó durante el periodo promocional.

El ajuste también representa el paso hacia una etapa de operación con las tarifas regulares del servicio ferroviario, después del periodo utilizado para promover la nueva ruta.

A partir del 10 de octubre, los usuarios deberán consultar el costo correspondiente a su recorrido antes de abordar, ya que el precio variará dependiendo de la distancia entre la estación de origen y el destino.

De esta manera, el Tren AIFA-Pachuca inicia una nueva etapa con el término de la tarifa promocional y la aplicación de los precios establecidos para los diferentes recorridos.