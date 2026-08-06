Rechaza Laura Itzel que la 4T fabrique culpables tras detención de Angel Aguirre por Ayotzinapa

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo defiende la detención de Angel Aguirre

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, rechazó que el gobierno de Morena fabrique culpables en el caso Ayotzinapa, luego de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de información relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Rechazo que se estén fabricando culpables. Ángel Aguirre era el gobernador y estamos hablando de una situación de hace 12 años que tiene que ver con una investigación en relación con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, reviró ante los cuestionamientos que se han generado tras esa detención.

Castillo afirmó que “lo importante es que haya justicia pues el exmandatario estatal ocupaba la gubernatura de Guerrero cuando ocurrieron los hechos de septiembre de 2014 y sostuvo que la investigación corresponde a un proceso judicial que debe seguir su curso.

La legisladora destacó que, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR), la detención estaría relacionada con la presunta responsabilidad en el ocultamiento de información, por lo que será en las instancias correspondientes donde se determinen responsabilidades.

“Lo importante es que haya justicia”: Senado respalda investigación

Ante los cuestionamientos sobre las críticas que señalan una presunta persecución política contra exfuncionarios, la presidenta del Senado reiteró que el objetivo debe ser esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

“Yo rechazo tajantemente este tipo de declaraciones; creo que lo importante es que haya justicia en este país”, afirmó.

Insistió que Morena no “fabrica culpables” y la detención de Ángel Aguirre responde a “investigaciones sustentadas en cuestiones muy importantes que son los hechos”.

Rechazó que este arresto sea un distractor del gobierno, para eclipsar los escándalos que se han sucedido uno tras otro como los casos del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar a quien se exhibió negociando con presuntos integrantes del FBI a cambio de que se le restituya su visa y no se libera una eventual orden de extradición en su contra.

“No es distractor se está actuando por la justicia de este país”, recalcó

La detención de Aguirre Rivero representa un nuevo capítulo en una investigación que durante más de una década ha involucrado a distintos funcionarios de alto nivel.

Su caso se suma al del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue detenido en 2022 por delitos relacionados con la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.