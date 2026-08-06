Seguro de Desempleo CDMX 2026: Fecha de registro para recibir $3,566 al mes (Pexels)

A través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX), el gobierno local dio a conocer la segunda convocatoria del programa Seguro de Desempleo, el cual abrirá un nuevo periodo de registro para todos los interesados.

Las personas que perdieron su empleo formal en los últimos meses deberán realizar la solicitud dentro del periodo establecido, el cual estará habilitado únicamente durante 24 horas a través del sitio oficial en línea.

¿Cuánto reciben las personas registradas con el programa Seguro de Desempleo?

Todas las personas interesadas en obtener este beneficio recibirán tres apoyos económicos de 3 mil 566 pesos, que se entregarán de manera mensual, por lo que el monto máximo que recibirán será de 10 mil 698 pesos, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas.

¿Cuándo se llevará a cabo el registro del Seguro de Desempleo CDMX 2026?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el registro se habilitará a partir de las 00:00 horas del martes 11 de agosto de 2026 y estará disponible hasta las 23:59 de ese mismo día, por lo que se establece que la convocatoria permanecerá abierta solamente esa jornada.

¿Quién puede solicitar el Seguro de Desempleo?

Este esquema de protección social está dirigido a personas que por causas ajenas a su voluntad fueron separadas de su empleo formal, que residan en la CDMX y cuenten con 18 y 64 años cumplidos a la fecha en la que se realiza el registro, por lo que este beneficio se entregará únicamente en dos ocasiones de la vida laboral.

Asimismo, este apoyo no retiene recursos o disminuye las semanas cotizadas, ni afecta a los ahorros para el retiro o el crédito de vivienda.

¿Cuándo se publican los resultados del seguro?

Una vez concluido el periodo de recepción, las y los solicitantes deberán esperar 30 días hábiles para conocer los resultados, aunque el plazo podría extenderse dependiendo del número de solicitudes.