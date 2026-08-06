SICT lanza licitación para red de telecomunicación que dará soporte a nuevos trenes de pasajeros

Red 5G para trenes de pasajeros

La construcción de los nuevos trenes de pasajeros continua ahora con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), publicó la convocatoria internacional para contratar el diseño, suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la red de telecomunicaciones que dará servicio a los corredores Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

La licitación contempla la implementación de un sistema de Radiocomunicaciones 5G Standalone Ferroviaria, una tecnología que permitirá fortalecer la señalización y la seguridad durante la operación de los trenes.

Proceso de la licitación

De acuerdo con el calendario establecido en la convocatoria, la junta de aclaraciones para las empresas interesadas se realizará el próximo 10 de agosto.

Posteriormente, el 14 de septiembre se llevará a cabo la presentación y apertura de las propuestas, mientras que el fallo del procedimiento está programado para el 25 de septiembre.

Red abarcará 675 kilómetros de vías

La convocatoria señala que no se realizará una visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos debido a la magnitud del proyecto.

Los dos corredores ferroviarios donde será instalada la red de telecomunicaciones suman una longitud de 675 kilómetros, por lo que el sistema deberá cubrir toda esa infraestructura para garantizar la comunicación durante la operación ferroviaria.

Tecnología 5G para reforzar la seguridad

El proyecto considera la instalación de Radiocomunicaciones 5G Standalone Ferroviaria, un sistema de comunicación móvil de última generación diseñado para mejorar la señalización y contribuir a la seguridad de los trenes.

Con esta infraestructura se busca dotar a los nuevos servicios ferroviarios de herramientas tecnológicas que permitan una operación más eficiente y segura.

Diario Oficial

La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde también se establece que todas las propuestas deberán presentarse en idioma español y que las cotizaciones se realizarán en pesos mexicanos.

Con este procedimiento, la ATTRAPI avanza en uno de los componentes tecnológicos necesarios para la operación de los proyectos ferroviarios Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.