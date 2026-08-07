Gobierno de Sonora y CFE fortalecen coordinación en favor de municipios y empresas

CFE-Sonora

Acontecieron en el estado de Sonora dos reuniones entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ejecutivo de la entidad y autoridades municipales, así como integrantes de distintos sectores productivos. Durante estas sesiones, el director de Operación de la CFE, Francisco Javier Maldonado Ramos, destacó que la cercanía con las autoridades locales y los sectores productivos es fundamental para anticipar necesidades, atender temas prioritarios y acompañar el crecimiento de Sonora. Por ello, acordó instalar mesas de trabajo para dar seguimiento puntual a cada planteamiento y avanzar en soluciones tanto inmediatas como de largo plazo.

Como parte de las conversaciones, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó la importancia de mantener una comunicación ágil con la Comisión y planteó la conveniencia de establecer una ventanilla única de atención, también subrayó la relevancia de impulsar la participación de empresas locales en las obras que se desarrollen en el estado y llamó a reforzar los mecanismos de coordinación para responder de manera oportuna ante fenómenos naturales o cualquier eventualidad que pudiera afectar el suministro eléctrico.

Asimismo, las presidentas y presidentes municipales expusieron las principales problemáticas de suministro en sus comunidades, a lo que la CFE respondió y asumió el compromiso de revisar cada planteamiento y avanzar en soluciones de fondo, particularmente en aquellos puntos donde existen fallas recurrentes o se requiere reforzar la infraestructura.

Representantes del sector empresarial, de cámaras, organismos industriales, asociaciones, clústeres y consejos también compartieron sus perspectivas de crecimiento y plantearon la importancia de contar con información oportuna sobre la disponibilidad de energía y los proyectos previstos para fortalecer el suministro. A propósito, la CFE presentó los principales proyectos de inversión previstos para Sonora: En materia de Distribución, el Plan de Inversión 2025-2029 contempla 3 mil 366 millones de pesos para 1,994 obras y proyectos, que permitirán incorporar 733 MVA de capacidad adicional. Entre las principales acciones se encuentran la construcción de ocho nuevas subestaciones, la ampliación de otras ocho, la modernización de las Redes Generales de Distribución y obras de Justicia Energética y cobertura eléctrica.

La Comisión sostuvo que Sonora representa una región estratégica por el dinamismo de sectores como la industria, la minería, el comercio, los servicios y las actividades agropecuarias. A ello se suman las condiciones climáticas del estado, que elevan de manera significativa la demanda eléctrica durante la temporada de calor. Ante este escenario, la empresa productiva del estado refrendó su compromiso de fortalecer la planeación, anticipar las necesidades de crecimiento e impulsar la infraestructura necesaria para garantizar un suministro confiable que acompañe el desarrollo económico y social de la entidad.