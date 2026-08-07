México y Perú restablecen relaciones diplomáticas

Claudia Sheinbaum (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a partir de este día se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y Perú, rotas desde noviembre de 2025, luego de que el nuevo gobierno peruano, encabezado por Keiko Fujimori, otorgara un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez para ser trasladada a territorio mexicano en un avión de la Fuerza Aérea.

La mandataria mexicana señaló que esta fue una acción de “buena voluntad” hacia México, pues tras varias semanas de conversaciones entre ambos países se otorgó la concesión a petición de su gobierno.

“Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es (...) una acción de buena voluntad, digámoslo así, del Gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, aseveró.

Sheinbaum apuntó que el restablecimiento de las relaciones con Perú no modificará su posición respecto a Castillo, condenado al igual que Chávez por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

“Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben. El nuevo Gobierno de Perú lo sabe”, señaló.

Chávez permanecía desde noviembre de 2025 en la residencia de la Embajada mexicana en Lima después de que México le concediera asilo diplomático, una decisión que llevó al entonces Gobierno peruano a romper las relaciones diplomáticas con México.

La ex primera ministra fue posteriormente condenada a once años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión por el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Perú afirma que no hay persecución política

Perú concedió ahora el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, aunque enfatizó que la decisión no supone reconocer a Chávez como una perseguida política.

Al respecto, el gobierno de Perú mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que “que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso”.

Asimismo, se recalcó que “la entrega del referido salvoconducto se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino, de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados, en caso de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran”, ya que la implicada cuenta con una sentencia por su coautoría del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.