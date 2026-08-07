La UNAM hizo el examen en línea “a ciegas”: nunca acreditó con estudios que redujera costos... y lo admitió

Examen a "ciegas" La UNAM no realizó estudios que demostraran un ahorro por el examen en línea. (Cuartoscuro y Especial)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que no contaba con estudios de impacto financiero, análisis de costos o presupuestos que permitieran comparar el gasto de aplicar el examen de admisión de manera presencial frente a la modalidad en línea, ni con documentos elaborados específicamente para determinar si esta transición representaba un ahorro económico para la institución.

La información fue dada a conocer en respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 410031900144926, en poder de LA CRÓNICA DE HOY, en la que se pidió conocer los estudios financieros que respaldaran el cambio hacia los exámenes digitales y los motivos técnicos y administrativos que justificaran esta modalidad.

UNAM: no existen comparativos financieros

En su respuesta, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) señaló que realizó una búsqueda en las áreas responsables de la organización, operación, soporte técnico e implementación del examen en línea.

Sin embargo, informó que: “Como resultado de dicha búsqueda, no se localizaron documentos específicos elaborados en los términos requeridos por la persona solicitante que contengan una comparación financiera integral entre la modalidad presencial y la modalidad en línea, ni documentos independientes cuyo objeto exclusivo sea determinar o cuantificar un ahorro económico derivado de la implementación de esta última modalidad.”

La respuesta agrega que sí fueron localizados diversos documentos relacionados con aspectos operativos, administrativos, técnicos, de contratación y sustentabilidad del examen en línea, por lo que fueron entregados como anexos al solicitante.

Entre ellos se encuentran el contrato de la plataforma digital, un oficio para justificar su contratación, informes sobre la aplicación del examen y una nota sobre los beneficios ambientales del nuevo esquema.

Sin acreditar La UNAM reconoció que no hizo estudios que acreditaran ahorros del examen en línea. (Especial)

La UNAM adjudicó de manera directa a Territorium Life el servicio para aplicar el examen de admisión en línea durante 2026, mediante un procedimiento de excepción a la licitación pública.

De acuerdo con el contrato, la plataforma atendería entre 154 mil y 385 mil evaluaciones, por un monto de 40.7 millones a 101.7 millones de pesos, al argumentar que la empresa contaba con la infraestructura tecnológica, la experiencia y las herramientas de inteligencia artificial necesarias para operar el proceso.

La universidad asegura que ahorrar dinero no fue el objetivo

En el mismo documento, la UNAM sostiene que la implementación del examen en línea no tuvo como finalidad principal reducir gastos.

Al respecto, la respuesta oficial señaló:

“La decisión de esta Universidad Nacional de aplicar el examen de selección mediante plataformas tecnológicas no tuvo como propósito principal la reducción de costos, sino un conjunto de factores académicos, operativos, tecnológicos, de cobertura, accesibilidad, continuidad operativa, seguridad y sustentabilidad institucional.”

Asimismo, la universidad afirmó que la modalidad digital ha permitido ampliar el acceso a personas que viven en otras regiones del país, en el extranjero, con discapacidad, problemas de salud o privadas de la libertad, además de reducir traslados y el uso de materiales impresos.

Polémica por el examen de la UNAM CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2026.- Con un costo estemidado entre los 18 y 20 millones de pesos y una organización a marchas forzadas por el inicio de ciclo escolar es como la Universidad Autónoma de México dará a conocer este martes la hora y lugar de la aplicación del examen de control, tras los supuestos casos de trampa en exámenes en línea. En imagen aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la máxima casa de estudios. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Documentos entregados privilegian aspectos operativos y ambientales

Aunque la DGAE informó que no existen estudios financieros comparativos, sí entregó documentos institucionales relacionados con la operación del examen en línea, entre ellos el contrato con la empresa Territorium Life, el oficio mediante el cual se solicitó adjudicar directamente ese servicio, una nota sobre sustentabilidad y dos informes publicados en Gaceta UNAM sobre la aplicación de los exámenes digitales.

La respuesta concluye reiterando que, tras una búsqueda exhaustiva, no fueron localizados documentos cuyo objetivo fuera medir o cuantificar el ahorro económico derivado de la implementación del examen de admisión en línea.

La respuesta de la DGAE señala que, además de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a personas que viven en otras entidades, en el extranjero, con discapacidad o privadas de la libertad, la modalidad en línea también forma parte de una estrategia de sustentabilidad institucional.

Entre los documentos entregados se incluye una nota informativa en la que la universidad estima que sustituir los exámenes impresos por una plataforma digital permitiría evitar el uso de aproximadamente 80 toneladas de papel, equivalentes a la tala de mil 920 árboles; ahorrar entre 160 y 320 millones de litros de agua, reducir las emisiones asociadas a la producción del papel y disminuir la generación de residuos derivados de la aplicación presencial de los concursos de ingreso.

Debido a las irregularidades en el proceso de admisión, la UNAM convocó a un examen de control para los aspirantes que resultaron seleccionados en la prueba.