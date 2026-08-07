Sheinbaum confirma que podrían haber más detenciones relacionadas con el caso Ayotzinapa (Rogelio Morales Ponce)

Tras la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por su presunta responsabilidad en la desaparición de videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen nuevas líneas de investigación del caso que podrían derivar en más detenciones.

“Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, que ese es el compromiso que hicimos con las madres y padres de Ayotzinapa”, manifestó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que la captura de Aguirre Rivero —quien fue impulsdo por el PRI en su gubernatura entre abril de 2011 y octubre de 2014— “no tuvo nada que ver con un tema político”.

Explicó que la Fiscalía investigó con mayor detalle otras herramientas de investigación y el análisis de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche.

“Se hizo mucho más investigación sobre estas llamadas, qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué hora se hablaron, cuántas veces se hablaron”, precisó la jefa del Ejecutivo.

Aguirre ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.