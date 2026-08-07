Caso Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco señala que hay más posibles implicados en la muerte de la influencer

Caso Valeria Márquez Ivan 'N' se encuentra detenido e investigan a dos personas cercanas a la influencer. (Redes sociales y Fiscalía de Jalisco)

La Fiscalía de Jalisco proporcionó más información acerca de los avances en la investigación del feminicidio de Valeria Márquez. Detuvieron a uno de los autores materiales e indagan acerca de la posible participación de otra dos personas.

Asesinato de Valeria Márquez: ¿Qué se sabe hasta el momento y quiénes están detenidos?

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Recientemente, Omar García Harfuch señaló a Francisco ‘N’ como autor intelectual del delito y existen pruebas sólidas que respaldan el miedo que sentía Márquez de violencia por parte del que era su expareja. Francisco ‘N’ es hijo de Ramon Ángel Álvarez, alias el ‘R1′ —miembro del Cártel de Los Reyes a quien se busca por el asesinato de Carlos Manzo.

Hace unos días, detuvieron a Ivan Martín ‘N’, quien indican participó en el crimen antes, durante y después de la agresión. Así lo informó en fiscal de Jalisco Salvador González de los Santos en una conferencia de prensa. Continúan la búsqueda por Francisco ‘N’ y por la persona que disparó el arma.

Ahora, dos amigas de Márquez, Vivian y Erica, están siendo interrogadas por las autoridades en calidad de testigos, pero no se descarta su participación en el crimen.