Cambio de turno y de escuela SEP: requisitos y fechas límite para solicitarlo en el ciclo escolar 2026-2027

Cambio de turno o escuela secundaria 2026-2027 Fecha límite y requisitos de la SEP para la solicitud de cambio de turno o escuela a nivel secundaria.

Los días de descanso continúan para estudiantes de nivel de educación básica en México, sin embargo, las fechas límites para poner en orden todos los detalles del regreso a clases se acercan cada día más, por lo que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) ha realizado recordatorios a padres y madres de familia sobre el plazo para hacer cambio de turno o escuela.

Este proceso está dirigido principalmente a las personas que no estén conformes con la consulta de resultados de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, debido a que las solicitudes de cambio de escuela o turno de preescolar y primaria para estudiantes que participaron en las preinscripciones han finalizado.

Ciclo escolar SEP 2026-2027: fechas para solicitar cambio de turno o escuela a nivel secundaria

La AEFCM anunció que los días para realizar la solicitud de cambio de turno o escuela a nivel secundaria, para padres y madres de familia, o estudiantes, que no estén satisfechos con su asignación inicial, serán el 6, 7 y 10 de agosto; es decir, este lunes es el último día disponible para llevar a cabo el debido proceso.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Los resultados para estas solicitudes de cambio de turno o escuela serán reveladas a partir del martes 25 de agosto de 2026, según lo informó el órgano administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cambio de turno o escuela nivel secundaria 2026-2027: pasos y requisitos de la solicitud para este 10 de agosto

Dado que este 10 de agosto es la última oportunidad para solicitar el cambio de turno o plantel para los y las estudiantes de nivel secundaria, deberás acceder a lo largo de este lunes al siguiente enlace y llevar a cabo los pasos descritos a continuación:

Desciende en la páginas hata encontrar la sección que diga: “Solicitud de cambio de asignación a 1° de secundaria”; da clic ahí. Ingresa el CURP del o la estudiante, Número de OP (Operación de Preinscripción), y Folio de preinscripción. Posteriormente, da clic en “Buscar” y, si los datos son correctos, mostrará tu asignación original. A partir de aquí, debes elegir la opción nuevas escuelas, capturar la CCT (Clave del Centro de Trabajo) de hasta tres escuelas diferentes a las que te gustaría cambiar a tu hijo o hija.

En caso de que exista disponibilidad en la escuela que deseada, o que te convenga alguna de las opciones que el sistema te sugiere, tendrás que verificar que la información proporcionada sea correcta y llenar el formulario de cambio.

Los resultados se darán el 25 de agosto, no obstante, si el cambio no es posible, se mantendrá la escuela asignada originalmente; por otra parte, de aceptarse el traslado, el o la estudiante ya no podrá rechazarlo sin perder la asignación original.

¿Para quiénes sí aplica el cambio de turno o escuela a nivel primaria y preescolar del ciclo 2026-2027?

El periodo de solicitudes de cambio de escuela o turno de preescolar y primaria para quienes participaron en las preinscripciones, ya finalizó, sin embargo, las autoridades académicas habilitaron esta opción únicamente para para 2° y 3° de preescolar, de 2° a 6° de primaria y 2° y 3° de secundaria, cuyo proceso estará abierto hasta el 14 de agosto de 2026.

A su vez, en este mismo periodo de tiempo, se pueden inscribir a preescolar de 1° a 3° y primaria de 1° para las niñas y niños que no participaron en el proceso de preinscripciones.