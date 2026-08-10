Se ha reanudado parcialmente exportación de aguacate a EU, asegura Sheinbaum

Sheinbaum informó que se ha reanudado parcialmente la exportación de aguacate a EU gracias al refuerzo de seguridad en la zona (Mario Guzmán/EFE)

Tras la suspensión de exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos que duró dos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que 45 de 60 empresas empacadoras reanudaron sus operaciones para exportar el fruto, por lo que se espera que las faltantes normalicen sus actividades lo más pronto posible.

Sheinbaum destacó que esta reanudación fue posible por la reunión que mantuvieron el viernes los representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, en la que se acordó reforzar la protección de inspectores, productores y empacadores de aguacate en Michoacán.

“Se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema”, afirmó Sheinbaum, quien precisó que la mesa bilateral permanecerá instalada de manera permanente.

Señaló que que ya había sostenido una reunión con productores y empacadores de aguacate, junto con funcionarios de Defensa, Seguridad y la Fiscalía, para fortalecer los operativos en algunas zonas de Michoacán debido al aumento de casos de extorsión durante el último mes.

Como parte del refuerzo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 557 efectivos, entre 657 miembros de la Guardia Nacional y novecientos del Ejército, para vigilar zonas productoras, centros de empaque y vías de comunicación.