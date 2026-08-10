México ofrece ayuda a Colombia tras el terremoto de 7.4 grados

Presidenta Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

Este lunes una terremoto de 7.4 de magnitud sacudió gran parte de Colombia dejando decenas de personas heridas y graves daños materiales, en solidaridad con el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el apoyo de su gobierno que permanecerá al pendiente de la evolución de la emergencia.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”, declaró.

La Jefa del Ejecutivo destacó que todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia por parte de México será enviado.

El terremoto ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico colombiano, según los primeros reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El Chocó, una de las regiones con mayores índices de pobreza de Colombia y con importantes carencias de infraestructura, concentra por ahora la atención de las autoridades ante la magnitud de las afectaciones provocadas por el terremoto. EFE