El viacrucis de familiares de personas desaparecidas; 24 días sin saber de Douglas y las autoridades, sin prisa

Douglas Mafra Pérez, desaparecido desde el 17 de julio en el Estado de México.

Douglas Mafra Pérez salió de su domicilio en Naucalpan, Estado de México, el 17 de julio pasado donde convivía con tres personas,-- dos hombres y una mujer—y esa fue la última vez que su familia tuvo contacto con él mediante Whats app.

Han pasado 24 días desde ese entonces con un largo peregrinar por la Procuraduría del estado de México, colonias aledañas a la desaparición, tocar puertas, recolección de videos de cámaras particulares, colgar mantas, pegar cartelones en mercados y espacios públicos con la esperanza de encontrar a Douglas, pero hasta el momento…nada.

“Voy a la Fiscalía (del Estado de México en Naucalpan) y no me atienden. Estamos igual que al principio, la fiscalía no está haciendo nada. Por eso hay tanta gente desaparecida y tantas familias destruidas…”, acusa la señora Elvira Pérez, madre de Douglas en plática con CRONICA.

La familia ha obtenido decenas de videos de cámaras particulares con las cuales han logrado reconstruir una línea del tiempo y ruta de la última vez que se observa a Douglas a bordo de su automóvil, Passat, en compañía de personas conocidas, con las cuales llegó como destino final a la colonia Villa Alpina en Naucalpan, según, han confirmado su familia a través de esos videos.

“Se ven las cámaras que suben. El carro jamás vuelve a bajar, no hay otra vía de salida, no hay otra vía donde se pudieron haber desviado. Es la única vía para subir y bajar de esa colonia Villa Alpina”, explica Fernando Mafra, hermando de Douglas.

Villa Alpina es una pequeña y exclusiva zona boscosa y residencial ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México que Colinda con la carretera Naucalpan-Toluca, donde fue la última vez que se observó el auto de Douglas subir a esa colonia pero ya nunca bajó.

La familia ha “peinado” la zona en busca de Douglas o su auto. Ninguno de los dos aparece al día de Hoy.

Desesperada, la señora Elvira ha intentado contactar a alguna de las organizaciones de Madres Buscadoras, sin que hasta el momento haya tenido suerte.

“Es tal la magnitud y el problema de desaparecidos en México que tienen mucho trabajo y aún no hemos logrado contactarlos…”, justifica Fernando.

Colectivos de búsqueda pegan carteles con fotografías de sus seres queridos desaparecidos en México (Galo Cañas Rodríguez)

México registra más de 135,000 personas desaparecidas y no localizadas acumuladas en su historia reciente, con más de 130,000 casos concentrados específicamente entre 2006 y 2026, según reportes oficiales y cifras actualizadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

El 78% de las personas registradas son hombres y el 22% son mujeres. Los jóvenes y adolescentes de 15 a 19 años siguen siendo uno de los grupos con mayor vulnerabilidad en los reportes recientes.

De 36 años de edad, Douglas, es agenta de ventas y de acuerdo a su familia es un joven trabajador, que no se mete en problemas.

Por ello la desesperación de la familia ante lo que consideran omisión y falta de interés de las autoridades mexiquenses, sobre todo de los Ministerios Públicos para buscar a Douglas

Saben que cada día, hora, minuto y segundos que pasan son determinantes para encontrarlo con vida.

“La Fiscalía del Estado de México y la Cobupem (Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México), no buscan a Douglas Ricardo Mafra, las autoridades actúan con total indiferencia y burocracia no está naciendo nada por encontrarlo…”, reclama su madre, Silvia Pérez

Toda la información que se les ha entregado –agrega--nada más es para estar ellos en escritorio y no lo buscan en la calle .

“No lo buscan en la calle, ¡ no es posible que nosotros hemos puesto lonas desde ayer, carteles, para pues tratar de que la gente lo vea y hoy nos damos cuenta que mejor la gente nos está apoyando!”, recrimina

El Estado de México registra un acumulado de 14,772 casos vigentes de personas desaparecidas y no localizadas, posicionándose entre las entidades con mayor incidencia a nivel nacional según los cortes del RNPDNO.

De ellas, el 60.2 % son hombres, es decir 8, mil 833. Mientras que las mujeres 39.6% lo que se traduce en 5, 810.

Durante el último año evaluado se reportaron más de 5,500 nuevos casos en la entidad.

“Ahora que estamos en esto nos damos de cuenta de cuántas personas desaparecidas tiene el Estado de México y más Naucalpan. Es increíble para nosotros saber eso…”, lamenta su hermano Fernando

Los familiares convocaran a un bloqueo en la avenida Gustavo Baz este martes a partir de las 7: 30 am en protesta por lo que consideran negligencia” búsquedas ficticias” de la Fiscalía mexiquense y la Cobupem.