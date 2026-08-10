Eliminan web de Grupo Avant, señalada en reclutamiento de mexicanos para Ejército Ruso

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La página de Facebook de Grupo Avant, identificada previamente como uno de los espacios utilizados para difundir ofertas de trabajo en Rusia, fue eliminada de la plataforma.

Eliminada la página Grupo Avant

La desaparición de la página ocurre después de que La Crónica de Hoy documentara el caso de un mexicano que viajó a Moscú tras aceptar una oferta laboral para desempeñarse en labores de construcción y seguridad privada. De acuerdo con su testimonio, una vez que llegó a Rusia descubrió que el empleo estaría relacionado con el apoyo al Ejército ruso.

El entrevistado, identificado con el nombre de Daniel Contreras, señaló que el contacto con los supuestos reclutadores comenzó a través de la plataforma Facebook y continuó a través de WhatsApp. Entre las empresas o grupos que identificó durante el proceso se encontraba Grupo Avant, aparte de Global Talent Security.

La oferta prometía salarios elevados, pago de un bono por contrato, hospedaje, alimentación, atención médica y otras prestaciones. Los boletos de avión fueron cubiertos por la persona que se presentó como reclutador.

Al llegar a Moscú, Daniel y otro mexicano rechazaron trasladarse con la persona que los esperaba en el aeropuerto y acudieron a la Embajada de México en Rusia para solicitar apoyo.

La Embajada informó a La Crónica de Hoy que tiene registro de 14 casos cerrados de mexicanos a quienes brindó apoyo económico para regresar al país, adicionando 2 casos que permanecen abiertos. Por razones de confidencialidad, no proporcionaron detalles sobre los expedientes.

Hasta el momento, la eliminación de la página de Grupo Avant no permite determinar por sí misma las razones por las que fue retirada de Facebook.

La Crónica de Hoy 2026