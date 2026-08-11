Atención médica especializada del IMSS en Chiapas permite salvar y cambiar vidas

IMSS Chiapas El director general del IMSS, Zoé Robledo y personal médico, con Gladys (chamarra azul) y Ángel (con cubrebocas), a quienes médicos especialistas del IMSS Chiapas, les salvaron la vida (/)

El fortalecimiento del sistema de salud del IMSS en Chiapas, con más y mejores servicios, permitió dar un giro a la historia de Gladys y Ángel, ella originaria de Tecpatan, él, de Huixtla, en la entidad chiapaneca, quienes hoy pueden continuar con sus vidas, gracias a la atención médica especializada que hoy se brinda en la entidad chiapaneca.

La salud de Gladys y de Ángel se vio mermada recientemente por padecimientos que pusieron en riesgo sus vidas y sus historias se entrelazaron las manos de médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes les salvaron la vida.

En mayo pasado Gladys, estilista de 40 años, sufrió una tromboembolia pulmonar masiva súbita mientras era atendida en el recién inaugurado Hospital General Regional (HGR) No. 13 “XIV de Septiembre” por un diagnóstico de miomatosis uterina.

La estilista de 40 años y madre de familia, recibió atención oportuna, gracias a que la unidad médica cuenta con una Sala de Hemodinamia, en donde el equipo multidisciplinario la atendió en minutos y logró sobrevivir a un padecimiento, en el que el tiempo es crucial.

La doctora Daniela Miranda López, directora del HGR No. 13, comentó que el diagnóstico de tromboembolia pudo hacerse en minutos gracias a la acción coordinada de los equipos de Medicina Interna, Terapia Intensiva, Cardiología y Hemodinamia, lo que permitió salvar la vida de Gladys, quien tuvo varios paros cardiacos ante la dificultad de la movilidad de la sangre entre el corazón y los pulmones.

Feliz de estar con vida y poder seguir con sus hijos

En su oportunidad, Gladys externó su alegría de continuar con vida, al tiempo que manifestó su agradecimiento con el personal médico que la atendió “que me apoyaron, que estuvieron conmigo”, y compartió que ahora podrá retomar su actividad laboral y cuidar de sus hijos.

La directora del HGR No. 13 destacó los beneficios a la población chiapaneca de contar con un hospital de especialidades, pues si este incidente le hubiera pasado a Gladys en casa, el desenlace pudo ser diferente.

Además, el seguimiento médico se realizó en el estado sin necesidad de enviarla a otra unidad médica. “Se está brindando muchas oportunidades de vida para cada uno de nuestros pacientes”.

En el caso de, Ángel, de 20 años y estudiante de Medicina, recibió un trasplante de riñón donado por su madre biológica el pasado 8 de abril, convirtiéndose en el segundo trasplante renal realizado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” de Tapachula.

Además, Ángel tuvo que superar previamente un problema de paratiroides y los médicos tuvieron que utilizar un material especial durante su cirugía, debido a que es alérgico al látex.

El doctor Javier Navarrete García, jefe de servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Chiapas subrayó la complejidad del caso con Ángel, “porque él tuvo un problema de paratiroides, para poder operarlo y realizar el trasplante se tuvo que hacer primero una cirugía, quitar esa glándula que estaba produciendo mucho calcio porque el riesgo de que se lesionara el riñón otra vez era muy alto”.

Hoy Ángel piensa en concretar sus sueños: terminar la carrera de Medicina y después una especialidad como trasplantólogo. Agradeció a las y los médicos del IMSS porque ya no sufre. “Todos los días sufría con la presión alta o a veces baja, y ya con esta nueva calidad de vida, estoy más libre obviamente con los cuidados que se necesitan, los alimentos y todo, pero ya no es como antes que llevaba la Hemodiálisis”, expresó.

Antes no quería donar órganos, hoy, pide a la gente que sí lo haga

Su tía, la señora Marly, -a quien Ángel llama mamá, dijo que la atención del personal de salud y la cultura de la donación son esenciales para salvar vidas, por lo que hizo un llamado a las personas interesadas en manifestar su deseo de donar.

“Yo era de la idea de no donar, que se vaya completito, pero después de haber vivido esta experiencia nos cambia mucho la vida. Ojalá que mucha gente se una a este tipo de actividades en las que puedan participar y donar”.

Cabe mencionar que el pasado día 8 del mes en curso, durante una gira de trabajo con autoridades del IMSS en Chiapas, el director general, Zoé Robledo, convivió con ambos pacientes, a quienes felicitó por su fortaleza, el apoyo de sus familias y el apego a sus tratamientos, hoy posibles en el propio estado de Chiapas sin tener que canalizarlos a hospitales de otros estados.

“Ésta es la forma también como podemos ver que todo lo que hacemos, lo que nos pide la Presidenta, crecer en capacidad instalada, formación de médicos, tener todo siempre listo, se convierte en casos que tienen rostro, que tiene historia y que tienen mucho porvenir”, dijo.