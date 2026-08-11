Despliegue militar para protección del sector aguacatero en Michoacán abarcará 46 bases

El secretario de la Defensa Nacional informó que entre las acciones relevantes en materia

El secretario de la Defensa Nacional informó que entre las acciones relevantes en materia de seguridad para la protección de sectores aguacateros en Michoacán se desplegaron 46 bases militares en el estado.

En el municipio de Uruapan se estableció un centro regional de fusión de inteligencia en la 21 Zona Militar donde se va a concentrar toda la información, adicionalmente se dará seguridad a 17 empacadoras con 17 bases de operaciones ubicadas en Tingüindín, Tocumbo y Beriván.

Igualmente se proporcionará seguridad en las poblaciones en donde se ubica la mayor cantidad de la gente que se dedica a la producción de aguacate por medio de 29 bases de operaciones en las que se desplegarán alrededor de 870 efectivos en las poblaciones de Cortijo, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Beriván.

La Defensa realizará el despliegue de binomios, dos carros radiopatrullas para dar seguridad en las vías de comunicación, 228 efectivos con 48 vehículos de la Guardia Nacional en las rutas de Jiquilpan a Tocumbo, Tingüindín a Jacona, Beriván a Tancítaro y Beriván a Uruapan.

También se brindará acompañamiento al personal de Senasica en cinco puestos de inspección ubicados en Zamora, en Cotija, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

En todo el estado estarán desplegados cerca de 9 mil 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, de los cuales poco más de mil 500 están destinados específicamente al cuidado del sector aguacatero.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch sostuvo que varios grupos delictivos participan en extorsiones contra productores y aseguró que están siendo investigados.

También aclaró que, en el caso de los inspectores de la agencia sanitaria estadounidense, no existió una amenaza directa, sino alertas recibidas por la Embajada de Estados Unidos y compartidas con México.